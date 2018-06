Langerová přebírala Anděla s přítelkyní, Mareše ocenili, že už nezpívá

„Jeden Anděl by mi bohatě stačil, ale jsem za všechny velmi ráda. Jen si to zatím neuvědomuji. Cítila jsem se trošku jako opičák, jelikož jsem jako jediný člověk z týmu vidět, ale za tou prací stojí několik lidí, za což jsem jim nesmírně vděčná. Je mezi námi neuvěřitelná symbióza,“ pochvalovala si Langerová. Na pódiu vystoupila po boku své přítelkyně, když převzala cenu za videoklip k písni Tráva, který natočila právě Špátová.

Jedním z překvapení večera byla speciální cena Leoši Marešovi „za to, že přestal zpívat”, kterou mu předal Karel Gott. Moderátor mu vtípek oplatil hláškou, že Gott se historicky poprvé objevil na ČT2, ale mohl dopadnout ještě hůř (jak, čtěte zde).

„Já jsem byl před pár dny poprvé na Bertramce a fór o této ceně byl nápad Karla, z čehož jsem byl nadšený. Tenhle styl mě baví a Karel Gott byl k tomuhle vtipu ten nejlepší,“ přiznal Mareš.

Letos se moderátor neobjevil v žádném převleku, jak tomu bylo třeba loni, kdy předvedl parodii na rakouskou vítězku Eurovize Conchitu Wurst (více zde). Vtipkoval však nejen na svůj účet, ale i na adresu expřítele své partnerky Petry Faltýnové. Ta jednou hokejovému útočníkovi Martinu Ručinskému prý vyčítala, že se chová jako mistr světa, a on jí na to odpověděl, že jím také je.

Hana Zagorová Michal Hrůza je Zpěvák roku Aneta Langerová s kapelou

„Mám pocit, že tak to je odjakživa. Vtipkování i na můj účet je můj styl moderování. Dnes jsem se ale naopak snažil nedostat se do popředí, nevím, jestli se mi to podařilo. Sloužili jsme tomu programu a vždycky, když někdo vyhrál, chtěl jsem, aby to byla jeho chvíle. Myslím, že dnes vyhráli lidi, kteří z toho měli opravdu radost,“ přiznal Mareš, jehož nejvíce potěšil aplaus ve stoje, který sklidil Michal Hrůza za Anděla v kategorii Zpěvák roku (výsledky ankety zde).

Po letošním moderování nejprestižnějších akcí se Mareš těší na chvilku odpočinku. „Je to pro mě čest a pořád respektuji své kolegy. Dělal jsem Ples v Opeře, Českou Miss a teď Anděly. Je to pro mě takový triptych, který jsem dnešním dnem uzavřel. Teď už se jen těším na dovolenou,“ dodal.