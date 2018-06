Celulitida a faldíky se nevyhýbají ani modelkám

"Otékají mi nohy," přiznala modelka Kateřina Průšová. "Mám povolený zadek, potřebuju ho zpevnit," nechala se slyšet Miss ČR 2007 Kateřina Sokolová. "Mě trápí všechny problémové partie," přidala se herečka a I. Vicemiss 2006 Kateřina Pospíšilová. "Objevila se mi celulitida", dovršila moderátorka Kateřina Kristelová.

Všechny do jedné se sešly v pražském studiu 1. Pretty Woman Figure, aby vyzkoušely světově nejúspěšnější program pro formování postavy, vyhlazení celulitidy a váhovou redukci.

Nepřežírám se

Kateřina Průšová, o které se před časem spekulovalo, že díky své téměř vyzáblé postavě buď nejí, nebo trpí anorexií, studio navštěvuje už přes rok pravidelně třikrát týdně.

"Sázím hlavně na lymfatické masáže. Kdyby to nepomáhalo, tak nechodím. Nelezu ale na váhu, to je ta největší blbost, kterou ženy dělají. Strašně jsem shodila na objemu, úplně se mi zúžily nohy," tvrdí.

Jídlo si modelka neodpírá, ale hlídá se. "Samozřejmě se nepřežírám a večer si nemůžu namazat dva chleby. Můj oblíbený steak z tuňáka si dám ale klidně i v deset večer."

Běh je dobrý způsob

Kateřina Pospíšilová dává přednost pohybu. Typické problémové partie klidně dovede potrápit dlouhým během. Před pár dny nechyběla ani na Mattoni Grand Prix. Není ale proti tomu vyzkoušet nové věci. V pražském studiu bude asi v těchto dnech častěji, aby své tělo zpevnila před soutěží Miss World v Číně. Potřebuje to prý hlavně břicho a zadek.

Když pohled do zrcadla děsí

Kateřina Kristelová je se svým tělem relativně spokojená. Signálem, že by pro sebe měla něco dělat, je okamžik, kdy se bojí svléknout před zrcadlem nebo se na sebe nerada dívá.

"Od jistého věku člověk nevystačí s tím, co mu příroda nadělila. U mě to přišlo asi před rokem, od pětadvaceti. Musím třikrát týdně chodit na pilates, prostě makat. Kůže povoluje a začíná nějaká celulitida," říká moderátorka.

Podle ní je důležité začít problémy řešit co nejdříve: "Já ji podchytila v začátcích a mažu se různými krémy. Nechávám se totiž snadno strhnout reklamou. Ve studiu Pretty Woman jsem poprvé a slibuju si od jeho návštěv, že to může fungovat. Pochvaluje si to totiž spousta holek, které sem chodí."