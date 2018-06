Celine Dionová ruší své koncerty

Lékaři ji doporučili, aby si dala pauzu, a tak Celine neodzpívá minimálně tři vystoupení v rámci koncertní show A New Day. Důvodem jsou zdravotní problémy, které zpěvačce způsobuje vyvrtnutý kotník.

"Další programy, při nichž musí několik hodin stát na podiu, jí zranění jen zhoršují. Aby se pořádně vyléčila, potřebuje k tomu několik dnů pauzu," vzkázali lékaři populární zpěvačce.

Mluvčí šestatřicetileté Dionové Kris Lingleová uvedla, že by se zpěvačka mohla na pódium v Caesars Palace vrátit již v sobotu.

"Do soboty by mohlo být již všechno v pořádku a Celine snad vystoupí," nechala se slyšet Lingleová.

Interpretka hitu My Heart Will Go On se luxusnímu komplexu hotelů a kasin v Las Vegas upsala na tři roky a nyní zde koncertuje druhou sezónu. Ze zdravotních důvodů musela svoji show přerušit už několikrát. Před několika týdny vyčerpáním zkolabovala přímo na jevišti, odkud ji museli odnést přivolaní zdravotníci.