Celine Dionová prodává dům na Floridě

Své sídlo si Celine Dionová a její manžel René Angelil nechali postavit před čtyřmi lety. "Král, který pro sebe hledá zámek, nic lepšího nenajde," řekl Rob Thomson, spolupracovník společnosti, která rezidenci prodává.

Po narození syna René Charlese, kterému ještě nejsou dva roky, se Celine rozhodla, že se vrátí do šoubyznysu. A udělala to podle ohlasů impozantně svým novým albem A New Day Has Come.

Letos čtyřiatřicetiletá Celine plánuje ještě další dítě, ale nejdříve za čtyři roky. Do té doby se chce souběžně s péčí o malého Reného věnovat své kariéře.

Před několika týdny zpěvačka uvedla, že podepsala čtyřleté angažmá s kasinem Césarův palác v Las Vegas. Proto si tam také s manželem koupili rezidenci, v níž chtějí bydlet až do roku 2006.