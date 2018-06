Celine Dionová na smrt vyděsila své hosty

Stejně jako všechny populární osobnosti se Celine Dionová pečlivě stará o ochranu svého domu před nájezdy fanoušků, paparazziů i náhodných turistů. Zpěvaččin dům na Floridě je proto vybaven nejmodernějším signalizačním zařízením. Pokud se k vratům přiblíží nežádoucí lidé, chytrá signalizace jim lidským hlasem doporučí držet se ve vlastním zájmu daleko od domu. Systém se ovšem někdy zapne automaticky...

To se stalo i v momentě, kdy se k zpěvaččinu domu přiblížili pozvaní hosté. Poté, co uslyšeli výhrůžný křik: "Stůjte, nepřibližujte se!", usoudili, že je Celine nečeká. Rozpačitě se chvíli rozhlíželi a až pak pochopili, že s nimi "hovoří" signalizace.

Celine si nedorozumění pospíšila uhladit, protože mezi přáteli je známá svou pohostinností. V současné době ale věnuje spoustu času svému malému synkovi, a tak se mohlo stát, že na pozvané hosty prostě zapomněla.

Přestože se třiatřicetiletá Celine netají tím, že by chtěla ještě jedno dítě, pravděpodobně to nebude tak brzy, protože počátkem roku ukončila svou dvouletou přestávku v kariéře a vrátila se ke koncertům a nahrávání desek. Její návrat, především album A New Day Has Come, přivítali s nadšením nejen její ctitelé, ale i hudební kritici. Album pokládají za jednu z nejexcelentnějších nahrávek středního proudu, která zatím byla v novém tisíciletí natočena.