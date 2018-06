Celine Dionová hubnout nebude

"Vskutku jsem během těhotenství ztloustla, ale bylo to zdravé. Mé tělo na mě působilo příjemným dojmem. Velmi mě rozladilo, když tento stav skončil," uvedla zpěvačka, známá na celém světě díky interpretaci titulní písně z velkofilmu Titanic.

Svému šestnáctiměsíčnímu synovi René-Charlesovi se Celine maximálně věnuje. Neodchází od něj daleko, nechodí na nákupy. "Snažím se trávit se svým synem co nejvíce času. Je to pro mě velmi důležité. Všechny, opravdu všechny jeho projevy mě přivádějí v úžas - jeho první krůčky, jeho první slova," uvedla hvězda.

Před nedávnem Celine prohlásila, že chce mít s manželem René Angélilem dalšího potomka. "Velmi si přejeme druhé dítě," uvedla.

O touze mít druhé dítě hovořila Celine Dionová už před rokem, kdy svého tehdy dvouměsíčního syna představila novinářům a zejména fotografům.

Je známo, že zpěvačka se snažila přijít do jiného stavu mnoho let. Nakonec se manželé rozhodli k oplodnění in vitro (ve zkumavce) na specializované klinice v New Yorku. Slova Celine Dionové naznačují, že i druhé dítě bude počato stejným způsobem.