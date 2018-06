Celine Dion se soudí o 20 milionů dolarů

Skutečně mě to rozrušilo," řekla Kanaďanka v prohlášení, které v pondělí, v den zasedání soudu, přečetl její právní zástupce. Odkdy se tato historka objevila v novinách, přicházejí ke mně známí a gratulují mi a já jim vždy znovu musím říct, že to není pravda," řekla. Kdyby to tak mohla být pravda! Doufám a každý den sem modlím, že to jednou pravda bude."

National Enquirer uveřejnil 1. Února na svých stránkách fotografii Celine Dion s titulkem: Celine – Jsem těhotná. Budu mít dvojčátka." Jako zdroj svých zpráv list uvedl někoho kdo dobře Celine zná". Článek taky informoval, že se Celine Dion nechala oplodnit zmraženými spermaty svého manžela Rene Angelila.

Z představenství Enquireru nebyl v pondělí nikdo k zastižení.

Celá historka je úplně vymyšlena a svádí k tomu, aby si čtenář myslel, že Celine Dion poskytla Enquireru interview," řekl zpěvaččin advokát Martin Singer. Nikdo slečnu Dion ani jejího mluvčího nekontaktoval, aby si ověřil pravdivost údajů," dodal Singer.

Enquirer čelí obvinění ze zneužití svobody projevu, neoprávněného zásahu do soukromí, z nečestné soutěže a nečestných podnikatelských praktik a zejména z úmyslného přivodění citové bolesti.