Manžel chce zemřít v mé náručí, říká zpěvačka Céline Dion

„René mi řekl: Chci zemřít ve tvé náruči. A já řekla: Ano, budu tam pro tebe,“ prozradila zpěvačka.

Přesto jí však doporučil, aby se vrátila do Las Vegas ke svému angažmá. Podle zpěvačky to tak její celoživotní manažer chtěl, ačkoli ho děsí, když s ním jeho žena není doma.

„Chce, abych zpívala, dělala rozhovory. Ale zároveň šílí, že s ním nejsem doma. Já to ale dělat nechci, nepotřebuji to. Neberte to špatně, miluji zpívání pro lidi, ale mám své priority,“ říká zpěvačka.

S manželem se už pomalu loučí. „Až to přijde, zasáhne mě to. Ale mým největším úkolem je říct manželovi: Jsme v pořádku. Postarám se o naše děti a ty to budeš sledovat z jiného místa,“ řekla Céline Dion pro USA Today.

René Angélil bojuje s rakovinou už podruhé. Před šestnácti lety to vypadalo, že ji porazil. Ale před dvěma roky mu znovu objevili zhoubný nádor a podstoupil operaci. Loni rezignoval na funkci manažera Céline Dion. Jeho zdravotní stav se postupně zhoršuje.

Dion a Angélil se vzali v roce 1994. Potkali se už v roce 1980, když bylo Céline 12 let. Mají spolu tři syny, Reného Charlese (14) a čtyřletá dvojčata Eddyho a Nelsona. Všechny děti se narodily po umělém oplodnění.