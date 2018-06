Céline Dion potratila. V 41 letech se nechá znovu uměle oplodnit

V rozhovoru pro montrealský časopis přiznal manžel Céline Dion, že jednačtyřicetiletá zpěvačka těhotná není. Pár to však rozhodně nehodlá vzdát a bude se o druhé dítě pokoušet dál.

"Prožíváme to, co většina párů, které podstoupily umělé oplodnění. Může to být dlouhá a obtížná cesta. Ne vždy se to povede napoprvé, jako to bylo u našeho syna," řekl serveru Jam Angelil.

Přiznal, že byli s manželkou v šoku, když jim lékař oznámil těhotenství a za deset dní potom, že se embryo v děloze neudrželo. Manželé si nechali tuto zprávu pro sebe a doufali, že další pokusy povedou znovu k rychlému oplodnění a nebude nutné oznámení o druhém dítěti dementovat. Bohužel se zpěvačce otěhotnět dosud nepodařilo a René Angelil musel vysvětlit situaci stále víc naléhajícím médiím.

"Céline to nevzdává. A já obdivuji všechny ženy, které tímto obtížným procesem procházejí. Podstoupila řadu vyšetření a krevních testů, dostala mnoho hormonálních injekcí. Často kvůli tomu jezdíme do New Yorku. Nejsme zklamaní, protože už máme výjimečného syna Reného Charlese. Není to pro nás tak těžké, jako kdybychom byli bezdětní," řekl o šestadvacet let starší manžel zpěvačky.

Céline Dion a René Angelil si nechali v roce 2001 zmrazit embrya, která jim připravili lékaři umělým oplozením. Tehdy zpěvačka počala svého prvorozeného syna Reného Charlese. Další těhotenství vzhledem ke kariérním závazkům odložila a embrya zatím čekala v dusíku na svůj čas.

Teď se Céline Dion chystá na další cestu do Ameriky, kde podstoupí další in vitro fertilizaci, tedy oplodnění "ve zkumavce".