V životě jsem se nelíbala s jiným mužem než s manželem, říká Dion

10:00 , aktualizováno 10:00

Zpěvačka Céline Dion (49) přišla o manžela Reného minulý rok, když prohrál boj s rakovinou. Byla to pro ni velká rána, se kterou se vyrovnávala velmi špatně. Dodnes nemá ani pomyšlení na to, aby si našla nového muže. Možná bude do konce života sama.