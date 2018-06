Céline Dion je ve 42 letech opět těhotná, čeká dvojčata

Céline Dion má se svým manželem a manažerem Reném Angelilem devítiletého syna Reného Charlese.

O další dítě se přitom manželé snažili řadu let pomocí umělého oplodnění, ale jejich pokusy vždy selhaly. Loni už to vypadalo, že přeci jen budou mít štěstí, ale radostnou zprávu záhy vystřídala smutná. Lékař jim totiž oznámil těhotenství a za deset dní poté, že se embryo v děloze neudrželo.

Zpěvačka s manželem si nechali tuto zprávu pro sebe a doufali, že další pokusy povedou znovu k rychlému oplodnění a nebude nutné oznámení o druhém dítěti dementovat. To se ale nedařilo a René Angelil musel vysvětlit situaci stále víc naléhajícím médiím.

Céline Dion s manželem René Angélilem a synem René-Charlesem

"Prožíváme to, co většina párů, které podstoupily umělé oplodnění. Může to být dlouhá a obtížná cesta. Ne vždy se to povede napoprvé, jako to bylo u našeho syna," řekl tehdy zpěvaččin manžel.

Nyní je Céline Dion ve 14. týdnu těhotenství. Pár nezkrývá radost. "Jsme opravdu moc šťastní. Se Céline jsme si přáli hlavně "zdravé těhotenství" a jedno dítě. Když jsme se ale dozvěděli, že jsou to dvojčata, naše radost se v tu chvíli nedala popsat," řekl magazínu People Angelil.

Céline Dion v současnosti připravuje nové album nazpívané v angličtině a francouzštině. A pro příští rok má v plánu návrat na tři roky do Las Vegas.