Céline Dion je v nemocnici, hrozil jí předčasný porod

V prohlášení, které vydala nemocnice St. Mary's Medical Center na západě Palm Beach na Floridě, stojí, že zpěvačka byla do nemocnice přijata na základě doporučení lékařů. Chtějí tak "předejít předčasnému porodu jejích dětí. Jedná se o standardní péči, která je poskytována jakékoliv pacientce v tomto zdravotním stavu, která čeká dvojčata".

Floridská nemocnice zároveň popřela tvrzení některých deníků, že by Céline Dion měla porodit císařským řezem už tento pátek.

Dále její mluvčí vyvrací zprávy, že by požadovala konkrétní ošetřující personál, či zvláštní pokoje pro svou ochranku a rodinné členy.

"Paní Céline Dion ani její manžel nikdy neměli na nemocnici žádné speciální požadavky. Nemá předurčené ani datum svého porodu. Nepožadovala, ani si speciálně nevybírala nikoho z našeho personálu. Nežádala žádné zvláštní ubytování, které není poskytováno jiným pacientkám," stojí v citovaném prohlášení.

Držitelka hudebního ocenění Grammy a interpretka hitu My Heart Will Go On známého z legendárního velkofilmu Titanic již se svým manželem a hudebním manažerem Renem Angelilem vychovává jejich devítiletého syna. Dvojčata, která se mají narodit v listopadu, za svou existenci vděčí až šestému pokusu o umělé oplodnění, jenž manželskému páru konečně vyšel, uvádí americká média.