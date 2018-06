Celeste Buckingham: Jsem moc bledá, takže Brazilce bych nechtěla

"Neřeším, jak kdo vypadá, ale nemám ráda namyšlené lidi, takové, co si myslí, že ví všechno. Můj budoucí partner by měl být skromnější a hlavně, měla by ho bavit hudba. Sama jsem ale bledá jako papír, takže bych vedle sebe asi nechtěla nějakého Brazilce," prozradila o případném partnerovi Buckingham v rozhovoru na Evropě 2.

Celeste také přiznala, že vlastní tvorbu příliš neposlouchá. Přesto se však svým písničkám nevyhne, hlavně když cestuje s mámou v autě.

"Mamina je má velmi ráda, a tak si je pořád pouští v autě a my se ségrou už křičíme: Už je nepouštěj!," řekla zpěvačka, která byla finalistkou druhé řady Česko Slovenské SuperStar.

Buckingham se hudbě věnuje od svých tří let a kdyby nebyla zpěvačkou, patrně by skončila u dětí.

"Strašně bych chtěla být učitelkou ve školce. Hodně jsem o tom přemýšlela. Mám ráda děti a ráda s nimi pracuji. Možná i proto, že při hraní s nimi bych si taky mohla připadat jako dítě," prohlásila Celeste, která zaujala také zpěváka Seala.

Britská hvězda si ji totiž vybrala jako předskokanku svého jediného koncertu na Slovensku, který bude 29. listopadu v bratislavské Incheba Expo Aréně.

"Zazpívat si na jednom pódiu se zpěvákem, který podal 20 milionů desek, je pro mě velká pocta. A těším se o to víc, že po čase zase uvidím své fanoušky, kteří mi v Nashvillu chybí ze všeho nejvíc," dodala Celeste, která v září nastoupila na Belmont University v Nashvillu.

