Celebrity vzpomínají: Odpočívej v pokoji pro Karla Svobodu bohužel neplatí

V knize s názvem "Téma na román: Causa Karel a Vendula", která se na pultech knihkupectví objevila před týdnem, se mimo jiné objevují tvrzení, že mezi milenky Karla Svobody patřily například Leona Machálková, Iveta Bartošová, Jitka Zelenková, Dáda Patrasová či Helena Vondráčková.

Vdova Vendula Svobodová se od publikace od samého počátku distancovala a nesouhlasila s vydáním (- více zde). Zeptali jsme se dalších známých osobností i přímo některých hlavních aktérů knihy - co z toho je pravda a co lež? A jak rok od tragické události vzpomínají na slavného skladatele?

Jitka Zelenková, zpěvačka

Karel byl kamarád, vzpomínám na pěkné písničky, které napsal, na spoustu filmové a scénické hudby a je strašná škoda, že si vzal život. Drby, fámy a bláboly kolem jeho soukromí jsou politováníhodné už jen proto, že k tomu bohužel nemůže nic říct. Byl to prima kluk.

Petra Janů, zpěvačka

Karel byl úžasný skladatel a já ho měla moc ráda. Proto se mi zdá ten morbidní mediální tanec na jeho hrobě odporný. Už jen ta kniha je strašné svinstvo a doufám jen ve spravedlnost těch mlýnů nahoře.

Ladislav Špaček, odborník na etiketu

Já jsem Karla Svobodu znal dobře, viděli jsme se krátce před jeho smrtí a hrozně jsem si ho vážil. A proto hrozně těžce nesu, jak se v poslední době jeho památka začíná zanášet a špinit historkami a drby, které se týkají jeho nejintimnějšího života. Tohle bychom prostě o žádném člověku neměli říkat nahlas, i kdybychom si to mysleli. Je to vůči němu neslušné. Ten, kdo se na tom podílí a kdo ty rádoby ověřené informace vytahuje na světlo boží, by si zasloužil nějaký trest shůry. Je to naprosto nevkusné a jsem tím opravdu otřesen. Karel Svoboda byl mimořádný zjev české kultury a takovým způsobem zacházet s jeho památkou, s jeho osobností, to je opravdu hulvátství.

Aleš Háma, herec, moderátor

Já samozřejmě chápu, že jsme poměrně malá země a že těch bulvárních senzací je tady málo na to, že je tady mnoho bulvárních médií, ale přijde mi opravdu hrozný rozmazávat na úkor památky tu samou kauzu pořád dokolečka dokola jak u blbejch. Takže já bych přál Karlu Svobodovi a poslal bych mu takovou vzpomínku, jenom klid. Ať se na něj vzpomíná jenom v dobrém, alespoň co se jeho muziky a jeho osoby týče.

Vašo Patejdl, zpěvák, skladatel

To je hrozné, že už je to rok, připadá mi to, jako kdyby to bylo nedávno. Na jednu stranu je pěkné, jak lidé vzpomínají na někoho, kdo toho hodně dokázal a stále zůstává v jejich mysli. Na druhé straně si myslím, že je to někdy až necitlivé ke všem, jak k rodině, tak k němu. Já si myslím, že by mělo platit to, co stojí na hrobech: odpočívej v pokoji. A mám pocit, že Karel neodpočívá moc v pokoji.

Gábina Partyšová, zpěvačka

O jedinečných lidech se zkrátka píše a mluví dlouho. Karel by přece nechtěl, abychom na něj jen tak rychle zapomněli. Zbyla mi po něm nádherná písnička Flash a pěkné vzpomínky na chlapa, který miloval život.