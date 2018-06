Celebrity vyrážejí na dovolenou

Daniel Hůlka se naopak rozhodl neopakovat fyzická muka, která prožil loni v Himalájích, a s novomanželkou Libuší Haraštovou vyrazí po líbánkách na Korsice na okružní cestu po italských divadlech. "Určitě ale v půlce srpna nevynechám tradiční sjíždění Vltavy, na vodu jezdím od malička."Dara Rolins, slovenská zpěvačka žijící v Praze, míří s kamarádkou modelkou Simonou Krainovou na sever Afriky do Maroka. Dívky mají v úmyslu na trzích levně nakoupit zařízení do bytů, které chtějí mít v orientálním stylu. Z Maroka přes domovské Čechy pak autorka nové desky What's My Name odlétá na měsíc do Spojených států amerických. Pracovně.Do stejné země, konkrétně do města Hollywood, si už balí kufry Yemi, černošský moderátor televizní hitparády Eso a tanečník z muzikálu Monte Cristo. Do Ameriky jezdí každý rok.Zajímají ho mezinárodní školy pohybu, kde vyučují choreografové, kteří pracují pro hvězdy typu Madonna či Britney Spearsová. Skromnější cíle si na léto klade zpěvačka Monika Absolonová. Vystačí si s dovolenou v Řecku, kde ale nesmí chybět její manžel, hokejista Václav Eiselt. Doprovodí je televizní bavič Geňa Genzers partnerkou Lindou Finkovou.Herec a divadelní režisér Tomáš Töpfer o dovolenou letos přijde. Diář má nabitý povinnostmi. "Po natáčení Nemocnice na kraji města po dvaceti letech se vrhnu na Četnické humoresky a zkoušení nového repertoáru v domovském Divadle na Fidlovačce."Doslova jako v klášteře si každoročně na několik týdnů může připadat spisovatelka a manželka ministra Karla Březiny Bára Nesvadbová. Těhotná magistra z Fakulty sociálních věd UK ráda tráví volno na Ibize v klášteře z 16. století, který jeovšem nově přestavěn na letní sídlo vilového typu.Na přímořská letoviska nedají dopustit ani kytarista a skladatel Michal Pavlíček, jazzová zpěvačka Jana Koubková, slovenský tenorista Peter Dvorský či herec a moderátor Jiří Krampol.Zatímco česká iluzionistka Daniela Maxová stráví prázdniny v Las Vegas, aby se zde připravila na turné po Japonsku, zpěvák skupiny Yo-Yo band Richard Tesařík nejraději rybaří u jihočeských rybníků.Stanislav Hložek, který před pár dny vydal novou desku, věnuje pár dnů kamarádům z fotbalové Amfory a podívá se s nimi do Řecka. Převážnou část léta by však rád věnoval opravám moravské chalupy.A jak si představuje ideální dovolenou novopečený otec a zpěvák skupiny Kabát Josef Vojtek? "Musí tam být moře, plzeňské pivo, ubytování blízko od rodných Teplic a máma, která dobře vaří... Takže to je asi nesplnitelné," uzavírá se smíchem v hlase partner herečky Sabiny Laurinové.