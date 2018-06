Celebrity vyjadřují soustrast pozůstalým útoku

David Bowie, který žije v New Yorku, vyjádřil své úvahy ohledně zvěrstev v prohlášení na svých webových stránkách. "Stejně jako nikoho z vás, nic mě nepřipravilo na horory uplynulých 24 hodin," píše zpěvák. "Stejně jako vy, ani já jsem si nikdy nemyslel, že uvidím něco takového ve svém životě. Náš svět už nikdy nebude stejný... Mé srdce soucítí s vámi, kteří jste ztratili své kamarády a známé. Doufám, že budou nalezeni..."

Sting omezil své úterní představení v Itálii na pouhou jednu píseň. "Chtěl bych po této písni minutu ticha. Nechci potlesk. Chtěl bych, abychom pouze stáli a mysleli na to, co se dnes stalo. Zuřím, jsem zmaten, bojím se. Zazpívám píseň pro ty lidi, kteří přišli o život," řekl zpěvák.

Herec Daniel Day Lewis chtěl v New Yorku darovat krev, ale všechny nemocnice byly přeplněny. Šel tedy alespoň dobrovolně přenášet velice potřebné boxy s ledem a krví do lékařských center okolo města. "Chtěl jsem pomoci alespoň malým činem," vysvětlil. "Situace je strašlivá. Máme se ženou dům kousek od Světového obchodního centra. Mou první odpovědí na útok bylo, že jsem vyzvedl svého tříletého syna ze školky, abych zjistil, že je v pořádku. Proč se to stalo?"

Slova útěchy pronesla také britská zpěvačka P.J. Harvey. Velmi zlostně na útoky reagoval newyorský tanečník Moby na svých oficiálních stránkách. Své agresivní výroky omlouval slovy:"Prosím, rozumějte mi. Není to jednoduché. To, co mnozí z vás sledovali v televizi, jsem já viděl ze své střechy..."