Celebrity ukázaly své psy, vypůjčená fenka Vyskočilové zkolabovala

"Jak je to horko a jak je taková při těle, tak se jí udělalo špatně, jak šla nahoru a dolu," popisovala situaci Vyskočilová.

Na přehlídce byla výjimkou, protože psy zrovna nemiluje. "Když jsem se seznámila s přítelem, tak jsem mu řekla: "Vyber si mě nebo psa." Protože já jsem alergická na psy, na jejich chlupy. On byl v té době do mě dost zabouchlý, takže si vybral mě a psa poslal do Bosny," prozradila Vyskočilová.

Kromě ní se na přehlídce předvedla Marta Jandová se svým Jack Russell teriérem Katzem a voříškem Kašparem, Kateřina Kornová se svou labradorkou Růženou, Eva Decastelo se svou labradorkou Pralinkou, Janis Sidovský a Pavel Vítek se svým bullmastiffem Oliverem.

Kateřina Průšová s maltézským špicem Piškotem Pavel Vítek se svým bullmastiffem Oliverem

Pejsci předvedli nejnovější modely a po přehlídce byla uspořádána aukce, která získala finanční prostředky pro Středisko výcviku vodících psů, jež poskytuje vycvičené asistenční psy zrakově postiženým. Výtěžek aukce a tomboly o další zajímavé ceny dosáhl částky 210 tisíc korun.