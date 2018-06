Celebrity ukázaly poprsí, hvězdou je stále Mossová

12:12 , aktualizováno 12:12

Konkurence v showbyznysu je veliká, takže je třeba na sebe co nejvíc upozornit. To ví čínská herečka Bai Ling, stejně jako modelky Kate Mossová a Victoria Silvstedtová. Všechny tento měsíc ve společnosti ukázaly, co obvykle bývá skryto.