Celebrity stárnou, nastupují jejich děti

Jméno otce: Boleslav Polívka. Jméno matky: Evelyna Steimarová. Takoví rodiče jsou zárukou, že život nebude nudný. A co teprve, když se stejně jako oni dáte na hraní. To pak mnohokrát uslyšíte: Podívej, to je Polívkova dcera. Anna Polívková to právě prožívá.

Poté, co dostala roli ve filmu Bolero, který se zrovna hraje v kinech, je o ni zájem. Navíc si tam zahrála se svým slavným otcem; ona dceru, on tátu. "Připadá mi, že se najednou o mě všichni zajímají. Jsem už z toho unavená," odráží žádosti o rozhovory.

Ano, je nadějná mladá herečka. Ale ví, že kdyby se nejmenovala Polívková, byl by kolem ní mnohem menší rozruch. "Rozhodně jsem ráda, že jsem Polívková. Není to tak, že bych se za svou hereckou rodinu styděla. Naopak. Je to prostě taková tradice," říká.

Anna Polívková neměla obyčejné dětství. S mámou bydlela v Praze, za otcem často jezdila do Brna. Chodila za ním do divadla, doma se prohrabovaly se sestrou v oblečení jeho tehdejší manželky Chantal Poullain...

Bylo to nějak samozřejmé, že se rozhodla pro konzervatoř. A po ní pro studia v Paříži na uznávané škole, která vyučuje pohybové divadlo. Pak s partou spolužáků cestovala po Kanadě a hrála v zájezdovém divadle. Teď dělá vlastní autorská představení a se smíchem říká, že nechce být jen "dcérečka".

Jak vypadá Lenka Novotná?

Přepni to, podíváme se, jak vypadá ta Novotného dcera, říkali lidé, když Nova nedávno vysílala jednu ze svých sobotních estrád. Nová moderátorka se totiž jmenovala Lenka Novotná.

Když se rozpovídá, je to, jako byste hodili do vody šumivý vitamin. Její energie přímo přeskakuje na ostatní kolem. Navíc má krásnou tvář a velké modré oči. Ideální kombinace pro showbyznys. "Je mi to jasné: lidé si myslí, že jsem protekční dítě, kterému táta zametá cestičku. S tím nic nenadělám, takže tím netrpím," říká.

Je zvyklá, že být dcerou nejznámějšího českého baviče Petra Novotného obnáší poněkud zvláštní život. Novotní rádi cestují, takže děti viděly kus světa. I doma je nezvykle rušno. Rodina se neustále pohybuje mezi dvěma domy kousek od sebe vzdálenými. V jednom žijí rodiče, ve druhém Lenka. Jsou v něm také kanceláře. Po chvíli si mimoděk připadáte jako divák pořadu Novoty - stále někdo přichází a odchází, všude zní nezaměnitelný hlas Petra Novotného, telefony drnčí, hudba hraje...

Všichni jsou zapojeni do rodinné firmy - agentury, která organizuje zábavu všeho druhu. Jednadvacetiletá Lenka je v ní manažerkou. Když připravovali divadelní představení Český sex, vypadla jim představitelka hlavní role. "Já to vezmu, když to firmě pomůže," prohlásila. "Hledali ukecanou, energickou, blbou blondýnu. Nasadila jsem paruku, ale jinak jsem asi požadavky splňovala," směje se. "Do té doby mě ani ve snu nenapadlo, že by něco takového mohla dělat. Nikdy jsem ji s sebou nebral na svoje akce," říká Petr Novotný.

Scénku z představení si vybrala Nova do pořadu Zlatá mříž. To byla Lenka poprvé v televizi. Pak jí zavolal dramaturg, jestli nechce moderovat zábavnou show. "Smála jsem se. Táta byl zrovna v Americe. Když se vrátil, říkala jsem mu: Hele, já mám scénář!"

Otec Novotný vypadá, že je na půvabnou a schopnou dceru náležitě pyšný: "Potěšilo mě, že na tom nemám ani půlprocentní zásluhu. Teď by ale na sobě měla ještě makat."

"Baví mě to, ale rozhodně jsem televizi a divadlu nepropadla. Stejně mě zajímá cestování, škola... Jsem exhibicionistka, to jsou asi geny," říká Lenka Novotná. Studuje ekonomiku, přivydělává si tím, že dělá modelku, a co bude dál, zatím neplánuje.

Ale pokud by se přece jen rozhodla pro televizi a divadlo, už ví, že to není nereálný sen. Březnový pořad, který uváděla, měl velmi dobrou sledovanost. Bylo to i proto, že na ni byli lidé zvědaví?

Nové tváře na Nově

Nových tváří se známými jmény se v poslední době objevilo hodně. Třeba dcerka podnikatele, o kterou se starala doktorka Čeňková v Nemocnici na kraji města. To byla Kristýna Kornová, dcera Jiřího Korna. Společně s otcem vystupuje také v muzikálu Bídníci a v divadle Semafor, kde zpívá s Jiřím Suchým.

"Do ničeho ji netlačíme," říká její matka, modelka Kateřina Kornová. "Ale když jsme viděli, že ji baví zpívání a tancování, vzali jsme ji na pár konkurzů. Teď dbáme na to, aby vystupování sladila se školou."

A další jména? Stačí se podívat do programu Novy. Soutěž Chcete být milionářem? moderuje Martin Preiss, syn herecké dvojice Viktora a Jany Preissových. Česko hledá SuperStar zase uvádí Ondřej Brzobohatý, syn herců Radoslava Brzobohatého a Hany Gregorové.

Dcera Miloslava Šimka Hana uváděla Snídani s Novou a teď je v televizi dramaturgyní. Náhoda? Protekce? Zdědili talent po rodičích? Nebo televizní taktika, jak přitáhnout pozornost? "Možná, že jsou diváci trochu zvědaví, jaký je potomek známé osobnosti, ale televize potřebují lidi, kteří jsou něco víc než jen něčí dítě. Pokud by to byla taktika, tak velmi krátkozraká," míní mediální odborník Milan Kruml, který pracuje pro komerční televizi.

"Není to uměle pěstěný trend, že by televize programově hledaly děti známých lidí. Obecně ale platí, že nových tváří je málo a hledají se těžce. Když se objeví někdo, jako je Ondřej Brzobohatý, je to ideální. Dobře vypadá, umí mluvit a přesně vyhovuje licenci na Česko hledá SuperStar, která popisuje, jaké požadavky musí moderátor soutěže splňovat."

Má to ještě další výhodu: děti známých osobností jsou obvykle zvyklé na pozornost veřejnosti. Od dětství je lidé pozorují, když jdou s rodiči po ulici. Chodí do divadel, do společnosti, takže nevědí, co je to stydět se.



Brzobohatí: Budujeme divadlo



"Snažil jsem se Ondřeje vychovávat tak, aby si z popularity uměl dělat legraci," říká herec Radoslav Brzobohatý. "Když na nás někdo koukal na ulici nebo si nás prohlížel z vedlejšího auta na křižovatce, brali jsme to jako fór, a ne jako nějaké trauma." Jeho syn Ondřej je už zvyklý, že je s rodiči spojován.

"Hodně lidí si myslí, že je se slavným jménem všechno jednodušší. Obvykle vůbec nemá smysl snažit se vysvětlovat, že to tak není. Normální nezamindrákovaní lidé si to nemyslí," míní Ondřej Brzobohatý. K moderování ostře sledované soutěže Česko hledá SuperStar se dostal tak, že mu zavolal produkční z Novy. Popovídali si, pak ho pozvali na konkurz a vybrali. Myslí si, že jméno nehrálo vůbec žádnou roli.

Radoslav Brzobohatý rád sleduje, jak si syn vede při moderování populární soutěže. "Další den mi pak říká, že jsem dělal zbytečné ksichty," připomíná syn.

O práci se u nich mluví často. Když byl Ondřej malý, chodíval na tátova představení. Na některá desetkrát i více. Je znát, že si profese svého otce váží. "Když hrál táta Řeka Zorbu, prožíval jsem muka. Měl po operaci, endoprotézu, chodil na rehabilitace a to představení bylo plné docela náročných tanečků. Korepetoval jsem s ním celou partituru a vím, jak to pro něj bylo těžké."

"Někdy měl připomínky, jako by byl režisér," usmívá se Radoslav Brzobohatý. "Vedl jsem ho k hudbě, nechtěl jsem, aby z něj byl herec. Dobře vím, kolik lidí s velkým talentem neuspělo, protože prostě neměli štěstí. Jsem rád, že se dal radši na muziku, i když to také není lehké."

Hraní na housle sice zpočátku probíhalo spíše z donucení, ale nakonec se Ondřej stejně rozhodl pro konzervatoř. Jenom místo houslí studuje klavír a skladbu. A otec si to teď jen pochvaluje. Brzobohatí tím totiž vytvořili ideální divadelnickou rodinu. Od 6. dubna mají vlastní Divadlo RB v centru Prahy, v Opletalově ulici, v prostorách bývalého Divadla hudby. Otec v něm hraje, syn skládá scénickou hudbu ke všem představením, máma je hlavní organizátorka, dcera má na starosti divadelní restauraci a kavárnu.

"Dřeli jsme celá rodina jako otroci," komentuje Radoslav Brzobohatý uplynulé dva měsíce. "Snad se nám povedlo zrenovovat krásný divadelní prostor. Ale to určitě posoudí až naši diváci."

Slavní rodiče? Problém

Idylka jako u Brzobohatých se však ve všech hereckých rodinách nekoná.

"Pokud se děti známých osobností prosadí v podobném oboru jako jejich rodiče, cítí to trochu jako problém. To stálé porovnávání není nic příjemného," míní Milan Kruml. Takže mají dvě možnosti.

Buďto se na srovnávání klidně vykašlou, nebo se ke slavnému jménu nehlásí.

Příkladem je jednadvacetiletá Karolína Kaiserová. Když zjistila, že ji baví hrát divadlo, začala vystupovat pod jménem Brecsová. Doufá, že ji nikdo nebude podezírat z protekce kvůli rodičům - Oldřichu Kaisrovi a Nadě Konvalinkové.

"Byly chvíle, kdy jsem se chtěl jmenovat třeba Novák," řekl zase v rozhovoru pro MF DNES Martin Preiss. Ano, trochu přehání, ale užil si svoje.

Když se Nova rozhodla vyměnit moderátora soutěže Chcete být milionářem?, vybrala si syna herecké dvojice Viktora a Jany Preissových. Zlomový okamžik.

Z herce Národního divadla se rázem stala televizní hvězdička, kterou diváci poznávají na ulici a novináři žádají o rozhovory. Když mu lidé posílali otázky po internetu, byly mezi nimi zpravidla připomínky typu: slavní rodiče se postarali o synáčka. Čtenáři se ptali, jestli mu rodiče pomohli sehnat angažmá v Národním divadle i v televizi. Martin Preiss tehdy říkal, že neví, jestli se tomu má smát, nebo má brečet: "Je to naprostý nesmysl."

"To, že se moderátor Chcete být milionářem? jmenuje Preiss, extra roli nehrálo. On je prostě typ, který se pro soutěž hodil. Vždyť i jeho předchůdce Vladimír Čech byl ze známé rodiny, jeho matka byla populární hlasatelkou," připomíná Milan Kruml.

Vezměme další příklad: herec Saša Rašilov. Přestože má po dědečkovi, slavném herci, jen jméno a nikdy ho neviděl (narodil se téměř o dvacet let později, než děda zemřel), na konzervatoři a na DAMU býval vždycky středem pozornosti. Říkalo se: Ať se předvede, když má tak slavné jméno. Teď hraje v Národním divadle a otázky týkající se jeho známého předka mu dost lezou na nervy.

Skoro se zdá, že výjimkou jsou rodiny, v nichž se herecká, muzikantská či moderátorská profese nedědí.

Když si probereme silnou sestavu hereckých hvězd, které zemřely v minulých letech, většina má nástupce. Na herectví se dala dcera Vladimíra Menšíka Martina. Syn Jiřího Sováka Jiří Schmitzer je nejen herec, ale i muzikant. A stejné je to u dalšího slavného jména z této party: herci se staly děti Vlastimila Brodského - dcera Tereza a syn Marek.

Všichni umělci mluví vesměs stejně: Dětem jsme se herectví pokoušeli rozmluvit. Vlastimil Brodský říkával, že se s manželkou Janou Brejchovou snažili dceru Terezu od herectví odradit tím způsobem, že ji občas sehnali nějakou malou dětskou roličku. Natáčení přece dlouho trvá, jednotlivé záběry se mnohokrát opakují, bývá to nuda... Snad to Terezu přestane bavit, doufali.

Podobně se chovali i Luděk Munzar a Jana Hlaváčová, když jim dcera Bára oznámila, že se chystá na DAMU. Nakonec je Bára uznávanou a obsazovanou herečkou. A počítejme dál. Na herectví se dali Simona Stašová (dcera Jiřiny Bohdalové), Ladislav a Kristýna Frejovi (děti Ladislava Freje a Věry Galatíkové), Vanda Hybnerová (dcera Borise Hybnera), Sabina a Theodora Remundovy (dcery Ivy Janžurové a režiséra Stanislava Remundy)...



Proslulé herecké dynastie



Kodetovi

nejslavnější: Jiří Kodet, hrdina filmu Pelíšky; pochází z dvě stě let starého hereckého rodu, pradědeček Vendelín Budil, slavný divadelní ředitel, byl nevlastním synem J. J. Kollára, dramatika a spoluzakladatele Národního divadla

matka: Jiřina Steimarová, třicet let hrála v Národním divadle

sestra: Evelyna Steimarová, uznávaná herečka, má s Boleslavem Polívkou dceru Annu, rovněž herečku

dcera: Barbara Kodetová, hraje v Národním divadle



Hrušínští

nejslavnější: Rudolf Hrušínský, jeden z nejoblíbenějších českých herců všech dob, zemřel 1994; jeho předci hráli už začátkem minulého století v divadelnickém spolku U Červíčků

starší syn: Rudolf, uznávaný divadelní i filmový herec

mladší syn: Jan, má vlastní divadlo Společnost Jana Hrušínského, manželkou je herečka Miluše Šplechtová

vnuk: Rudolf nejmladší, syn Rudolfa, hrál v několika filmech, nejznámější je hlavní role v Discopříběhu



Brouskovi

nejslavnější: Otakar Brousek starší, nyní dostal cenu Thálie za celoživotní dílo

syn: Otakar Brousek mladší, hraje v Divadle ABC a moderuje Caruso show v televizi

vnuk: Ondřej Brousek, herec a hudebník, vzal si herečku a moderátorku Adélu Gondíkovou



Zdědili jméno i talent



Objevili se teď



Anna Polívková

Hraje ve filmu Bolero a v autorských divadelních představeních. "Jsem ráda, že jsem Polívková," říká, ale velký zájem ji netěší.

Boleslav Polívka

Jeden z nejuznávanějších a nejobsazovanějších současných herců.



Martin Preiss

Herec Národního divadla a moderátor Chcete být milionářem? Zlobil se, když se ho ptali, jestli mu do televize pomohli rodiče.

Viktor Preiss

Držitel ceny TýTý pro nejoblíbenějšího herce, opora Divadla na Vinohradech.



Lenka Novotná

Moderátorka a modelka, Nova ji nechala uvádět velkou show. "Táta mi k tomu nijak nepomohl, takže řečmi o protekci netrpím."

Petr Novotný

Bavič a moderátor. Tvrdí, že byl nabídkou pro dceru překvapen. "Teď by na sobě měla makat."



Kristýna Kornová

Odmala tančí a hrne se do konkurzů. Hraje malou Cosettu v muzikálu Bídníci, dostala i roli v Nemocnici na kraji města.

Jiří Korn

Zpěvák a tanečník dceru v jejích zájmech podporuje, v muzikálu vystupuje s ní.



Ondřej Brzobohatý

Hudebník, který se proslavil moderováním Česko hledá SuperStar. "Jméno Brzobohatý v tom nehrálo roli," tvrdí.

Radoslav Brzobohatý

Herec, nyní vybudoval vlastní divadlo. Na syna je pyšný především proto, že skládá hudbu k jeho divadelním představením.



Už to nejsou nováčci



Theodora Remundová

Herečka po matce, filmařka po tátovi, režiséru Stanislavu Remundovi. S mámou hrála ve filmu Výlet, nyní dokončila dokument Ničeho nelituji.

Iva Janžurová

Herečka oblíbená hlavně kvůli komediálním rolím. Ve filmu Výlet si zahrála i se svou druhou dcerou Sabinou.



Bára Munzarová

Herečka, kromě řady divadelních rolí hraje v televizním seriálu Místo nahoře. Říká, že s ní otec nemluvil, když se rozhodla jít na DAMU.

Luděk Munzar

Uznávaný herec, v poslední době se věnuje i režii. Manželka je rovněž známá herečka Jana Hlaváčová.



Saša Rašilov

Divadelní herec, hrál Blažejova syna v seriálu Nemocnice na kraji města. Otázky, jak se mu žije se slavným dědečkovým jménem, nesnáší.

Saša Rašilov

Oblíbený komik, dnes už známý hlavně z veseloher pro pamětníky. Hrál však i řadu rolí v Národním divadle. Zemřel v roce 1955.



Vanda Hybnerová

Divadelní herečka, manželka Saši Rašilova. Prosadila se ve filmu Divoké včely.

Boris Hybner

Mim a herec, který vyučuje pantomimu. Říká, že mu nezbylo než se s profesí dcery i jejího muže smířit.



Simona Stašová

Hraje v divadlech i filmech, zazářila ve filmu Pelíšky. Vzpomíná, že ji v dětství srovnávání s mámou vadilo.

Jiřina Bohdalová

Jedna z nejoblíbenějších českých hereček, několikanásobná držitelka ceny TýTý.