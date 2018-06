Celebrity si užily Vánoce dřív, odnesl to i dekolt Hanychové

Herce Martina Písaříka potrápila hlavně moderátorka a vzorná maminka Romana Jákl Vítová. V rámci jedné soutěže ho měla pomocí holící pěny proměnit v Mikuláše a rozhodně ho nešetřila. Martin měl pěnu i v uších.

Přítomní přihlížející mohli sledovat, jak se bývalá televizní rosnička v maskování vyžívá. "Nejvíce se v tom vyžíval moderátor," bránila se blondýnka. "Nehezky mě naváděl. Byl škodolibý a chtěl to Martinovi rozetřít přes celý obličej, tak nakonec také skončil s pěnou na hlavě," komentovala.

Romana Jákl Vítová a Martin Písařík

Písařík ale bral celou soutěž s humorem. "Dlouho jsem si nemyl vlasy, tak alespoň teď mám důvod," vtipkoval. "Věřil jsem Romaně, že mě bude šetřit, což se nestalo. Ale nesu to statečně," dodal a nakonec byl rád, že ho Romana nenechala po soutěži ve štychu a všechnu pěnu z něj pečlivě setřela.

To Agáta Hanychová se podobnému ozdobení urputně bránila. Na akci Druhé Vánoce dorazila s perfektním make-upem a upravenými vlasy a pěnu pustila jen do svého dekoltu. "Na prsa klidně, ale na obličej, prosím, ne," přála si. "Budu netradiční, za to originální Mikuláš," vysvětlovala přítomné Zuzaně Belohorcové, která soutěži přihlížela i s dcerou Salmou. Tu letos čekají první Vánoce.

Kmotři adventního kalendáře na akci Druhé Vánoce

A o blížících se Vánocích se také točilo téma rozhovorů všech kmoter a kmotrů, kteří si nepřišli do pražského Europarku jen zasoutěžit, ale také pokřtít adventní kalendář, díky kterému budou v průběhu října rozdány dárky za více než milion korun.

"Na Vánoce se těším, ale teď je na mě ještě brzy," prozradil Martin Písařík. " Já bych chtěl Vánoce vnímat až tak od prosince. Chápu, že pro nákupní centra je včasné navození vánoční atmosféry nezbytné, spousta lidí si i díky tomu nakoupí dárky předem, já ale vše nechávám na poslední chvíli. Většinou nakupuji až 23. prosince. Každý rok si říkám, že to změním, ale nějak se mi to nedaří," přiznává.

V nakupování má ale už dlouho zajetý systém a s počty dárků si hlavu neláme. "Já si to vždycky rozdělím - táta tři, máma tři, děda dva," směje se herec, který momentálně zkouší v divadle Rokoko italskou komedii s názvem Astrolog. "Zatím je to velká dřina, ale jestli to vyjde, bude to opravdu legrace," slibuje.

Agáta zase přiznala, že každý rok o Vánocích příšerně utrácí. "Přibližnou částku dohromady nedám, ale je to fakt dost peněz. Ono podarovat tolik sourozenců není jednoduché," objasňuje a dodává, že je zvědavá, co letos dostane od své maminky Veroniky Žilkové. "Máma nakupuje dárky v různých teleshopech a občas dostanu naprosto nesmyslné věci, které ani nevyužiju."

Jákl Vítová touží po druhém dítěti

Jasnou představu o Vánocích mají maminky Zuzana Belohorcová a Romana Jákl Vítová. Vše se bude točit zejména kolem jejich dcer. "Pro Sofinku to budou už třetí Vánoce. Velkou radost má z každé hračky, kterou dostane. Teď hrozně ráda vaří, takže pod stromečkem určitě najde nějakou kuchyňku. A já? Já bych byla nejšťastnější, kdybych už o letošních Vánocích věděla, že příští rok budeme na Štědrý den ve čtyřech," prozradila krásná Vítová.

Zuzana Belohorcová s dcerou Salmou

Slovenka Belohorcová rozšíření rodiny zatím neplánuje, vždyť malé Salmě není ještě ani rok. "Mateřství si velmi užívám a na dcerčiny první Vánoce se těšme. A já už jsem na ně připravená. Pro své blízké mám dárky v podstatě nakoupené," překvapila.