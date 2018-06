Celebrity si nadělovaly vibrátory i auta

Zatímco televizní hvězda dostala k Vánocům od svého "dobrého známého" Johna Travolty nejnovější vůz Rolls-Royce, Mariah Careyovou obdaroval doposud neznámý fanoušek diamantovým náhrdelníkem v přepočtu za dvanáct miliónů korun. Společně s dárkem dostala od tajného ctitele také vzkaz: "Chci s tebou strávit zbytek života".

"Mariah byla v šoku, když jí dorazil balíček adresovaný ´Mému motýlku, MC´. Uvnitř byl obrovský diamantový přívěsek na řetízku. Největším překvapením byl ale vzkaz, protože nikdo netušil, od koho dárek může být," napsal britský list Daily Mirror.

Čtyřiatřicetiletá zpěvačka, která strávila Vánoce se svými přáteli a rodinou v lyžařském centru Aspen, nyní po tajemném dárci pátrá.

Krásky si nadělily samy

Hollywoodské hvězdy Jennifer Anistonová a Angelina Jolieová tentokrát odmítly čekat, až je někdo obdaruje, a dárky si nadělily samy. Zatímco Angelina utratila půl miliónu korun za nový motocykl 750cc MV Agusta Brutale, Jennifer se držela více při zemi a během vánočních nákupů utratila v sex shopu "jen" padesát tisíc korun.

"Každý zůstal stát s otevřenou pusou, když si Angelina Jolieová přišla vybírat motorku. Věděla o čem mluví, a měla jasnou představu, co chce," uvedl zaměstnanec obchodu Red Dog Motorcycles v britském Kentu.

Představu, po čem touží, měla v sex shopu i Jennifer Anistonová. Bez manžela Brada Pitta si zde podle listu The Sun pořídila kromě erotických pomůcek a hraček také luxusní spodní prádlo.

Originální dárek dostal již před léty herec Dan Aykroyd. Každoročně si místo vánoční výzdoby přidělává nad domovní vchod neonové logo piva Labatts.

"Je to moje neoblíbenější vánoční dekorace na farmě v Kanadě. Dva chlápci vás na reklamě zdraví již z dálky a přejí vám do nového roku všechno nejlepší. Kdysi mi to daroval člověk, který mě nesnášel jako herce a chtěl se mi pomstít. Nakonec jsem si k té vývěsce získal nějaký sentimentální vztah," konstatoval s úsměvem Dan Aykroyd.