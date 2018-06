Celebrity se snesly do hlubin

Moderátor Rey Koranteng nový film očekával s velkou nedočkavostí. „Sleduju všechny dokumenty z podmořského života a právě o tomhle filmu jsem před časem viděl dokument, jak se natáčel. Trvalo to celý rok, než pořídili všechny tyhle úžasný záběry,“ vysvětlil iDNES.cz na premiéře Života v moři v kině Imax, kam dorazil s dcerou Vanessou. Sám zatím brázdí jen nebesa, i když pod hladinu by se rád někdy podíval. „Potápění mě hodně láká, ale nemám na to čas. Tak si ho užívám aspoň takhle přes plátno.“

Duchková jen šnorchluje

Zato Štěpánka Duchková dává prozkoumávaní mořského dna přes plátno vyloženě přednost před skutečným. „Přítel se potápí a má doma dva kompletní potápěčské obleky, ale já se do hloubky bojím. Co kdyby mě tam něco kouslo a už se nevynořím. Ráda ale šnorchluju. Teď jsem si to zase užila na dovolené v Thajsku, kde se mi strašně líbí, tak jsem tam byla už potřetí,“ pochlubila se. Na premiérové promítání Štěpánku tentokrát kromě přítele Jana Hrušky doprovodila i maminka.

Vojtek plaval s karetami

Bezpečnou cestu do mořských hlubin ráda podnikla celá řada známých osobností a neošidila o ni ani své ratolesti. Třeba děti Elen Valentové-Černé - tříletý Denis a dvouletá Amélie bavily kino, když se snažily lapat po pestrých rybičkách a medůzách a při tom nešetřily veselými hlasitými komentáři všeho, co se na plátně odehrává.

Roman Vojtek zase u filmu zavzpomínal, jak si na nedávné dovolené ve Spojených arabských emirátech s přítelkyní Terezou Janoušovou zaplavali mezi karetami. „Nepotápěli jsme se, jen šnorchlovali, ale byl to úžasný zážitek, vidět tyhle velké mořské želvy na vlastní oči a skoro na dosah ruky. Teď jsem si to v kině zopakoval.“