Celebrity se sjíždějí do Bibione. Je tam už Mádl a Podhůrský

"Je to paráda, už jsme trsali, pozítří nastupují Podhůrští proti Mádlovcům v minigolfu. Tým, co prohraje, platí dovolenou vítězi! Nebo aspoň zmrzku," poslal žhavou zprávu z Bibione kolegovou přítomností potěšený Podhůrský. Mádl, s nímž se potkal v taneční soutěži Bailando, ho objevil hned druhý den. Chodí totiž stejně jako on na devátou večer do lunaparku.

Ještě o uplynulém víkendu přitom Mádl tvrdil, že léto téměř nezaznamenal. "Docela pomalu a blbě se mi rozjíždí." Možná k urychlení rozjezdu pomohl cyklistický závod Bohemia Chips Cyklo Cup v Hluboké nad Vltavou, kterého se zúčastnil. Liboval si, že je v kondici, protože pár dní předtím na kole trénoval. Skončil nakonec druhý za Vlastou Horváthem. "No jo, to je mladý kluk," komentoval své umístění. Skládat kolo, což byla jedna ze soutěžních disciplín, mu ovšem vůbec nešlo. "Nevěděl jsem hlavně, že musím ten šroub držet z druhé strany, aby se neotáčel," smál se své nešikovnosti.

Po návratu z Itálie ho čeká English Camp v jižních Čechách. "Tam když nejedu, tak nejsou prázdniny," tvrdí. Poslední dobou nejsou Mádlovy prázdniny ani bez natáčení, takže bude kromě lenošení i nějaká ta práce.