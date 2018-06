Celebrity se rozloučily s festivalem

19:06 , aktualizováno 19:06

Poslední, co známé osobnosti čekalo na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, byla závěrečná party v Grandhotelu Pupp. Očekávalo se, že bude nejvelkolepější, nejhonosnější, nejúžasnější. Skutečně také byla. Známých osobností tam byla spousta, jídlo a pití bylo na každém rohu a do toho všeho vyhrávala kapela. Rozloučit se s největším svátkem filmu v Česku se kromě herců, producentů, režisérů a dalších lidí od filmu přišli i politici.

