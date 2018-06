VIDEO: Slavní plánují Nový rok. Pokusím se nepozvracet, říká Ruppert

"1. ledna se snažím se vyspat, a toho bych se ráda držela po celý rok, ale to s dětmi nejde," řekla Alice Bendová televizi Óčko, která vyzpovídala řadu známých Čechů na novoroční téma.

"Budu se snažit si zasouložit," popsal stručně Matěj Ruppert svůj plán na to, co chce na Nový rok, tím pádem i po celý rok, dělat. Po bujarém silvestru by se naopak rád vyvaroval nevolnosti.

To Vojta Dyk má ušlechtilejší předsevzetí: "Nemluvit sprostě a myslet na všechny jen s láskou."

Podle Geislerové se ale známé pořekadlo nemůže brát doslova. "To by byl dost tristní rok pro všechny. Všichni by byli v kocovině, somnambulní mimoni," myslí si herečka.

Ještě výmluvněji svůj postoj k pověře vyjádřil pro televizi Óčko herec Pavel Liška: "Nový rok vůbec neplánuju a neřeším, takže...hovno."

Celou anketu mezi českými celebritami odvysílá Óčko ve speciálním novoročním vysílání pořadu Mixxxer, které začíná 1. ledna v 11 hodin a do něhož mohou diváci během přenosu psát, co sami na Nový rok dělali a čeho se naopak vyvarovali.