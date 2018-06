Celebrity se pátku třináctého nebojí

Aspoň by si to všichni pamatovali, myslí si. A na pověru rozhodně nedá.

"Pro mě ten den neznamená nic moc, nikdy se mi nic špatného nestalo. Kromě toho můj tatínek je narozen třináctého, takže říká, že to je spíš dobrý den," říká nastávající maminka.

"Ale když jsem byla malá, věřila jsem na odpočítávání - trhala jsem lístky u kytek, jestli něco vyjde, nebo jsem si říkala, že když pojede první třeba červené auto, tak to dopadne dobře, a když modré, tak špatně," dodává Maláčová.

Stejně je na tom i herečka Kateřina Brožová. "Na něco pověrčivá jsem, ale na pátek třináctého ne. Takže doufám, že to bude normální den. Ale radši budu ve střehu...," prozradila sedmatřicetiletá Brožová.

Podobně vnímá tento den taky třiašedesátiletý muzikant Petr Janda. "Sice na to nevěřím, ale vždycky se otřesu. Třeba když mám jet někam daleko nebo když je třeba ještě k tomu sníh, tak na to myslím. Tenhle pátek mám ale naštěstí volno," řekl. Dřív se prý vracel, když mu přes cestu přeběhla černá kočka, teď už ale nedělá ani to - koček je moc a času málo.