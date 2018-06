Celebrity se ládovaly v cukrárně

Do cukrárny většinou lidé ze showbyznysu nechodí mnozí z nich, hlavně ženy, si totiž hlídají postavu. Tentokrát však několik z nich udělalo výjimku a sešli se mezi zákusky.

Na Senovážném náměstí se totiž dodatečně, ale zato slavnostně otevírala cukrárna. A tolik známých lidí, kteří se přišli podívat, to byl unikát.

„Sladké jím hodně a rád,“ přiznal herec Václav Vydra, na jehož talířku byly dva zákusky. Jeden z nich, se šlehačkou a ovocem, mu přitom doporučila zpěvačka Petra Černocká. Druhý, prý „do druhé nohy“, si už vybral sám.

I zpěvák Martin Maxa se hrdě přiznal ke své lásce k dortům. Sladké vyhledává.

„V těchto ohledech jsem si nikdy nedělal násilí. Příroda mě totiž obdařila takzvaným rychlým metabolismem, takže ani ve svých třiačtyřiceti nemám problém s nadváhou,“ pochvaloval si Maxa.

Mlsají i modelky

Talířek se zákuskem však byl vidět i u modelky Lucie Koňaříkové. Přitom sladké a modeling v očích lidí věcí neznalých nejde k sobě. Koňaříková však tvrdí pravý opak. Modelky si prý sladké nenechají ujít. A jak řeší problém, že ztratily ony ideální míry?

„Pak nesmějí jíst. Nějaká kompenzace musí být. Kvůli jednomu zákusku si třeba nedají pořádný oběd, protože večer by se nevešly do šatů,“ říká Koňaříková.

Herečka Markéta Hrubešová je přitom v dortech soběstačná. Doma si dělá tiramisu nebo čokoládovou pěnu. A v cukrárně se zastaví, ale podle svých slov proto, aby tu načerpala inspiraci pro své domácí kulinářské výtvory.

Ke štíhlosti daleko

Herec a moderátor Vladimír Čech se hlídá. „Ke štíhlosti mám daleko, štíhlý člověk vypadá jinak, ale snažím se to držet, abych nebyl tlustý,“ komentoval své proporce. Nicméně pohled na dorty jej nakonec inspiroval k tomu, aby ochutnal. A tak dopadli všichni, i ti, kteří nejprve tvrdili, že zákusky nevyhledávají. Od herečky Dagmar Patrasové přes zpěváka Jakuba Smolíka až po moderátorku Petru Volákovou.

K cukrárně však odjakživa patří také zmrzlina. Ale tady se názory různily.

Zpěvák Bohuš Matuš ji nevyhledává, protože si musí dávat pozor na hlas, bližší jsou mu prý věnečky. Vladimír Čech trpí zvláště v parnech, kdy si musí zmrzlinu odpustit, neboť po studeném by i on mohl přijít o „výrobní nástroj“. To zpěvačka Eva Pilarová si v létě chodí do samoobsluhy pro „cuc na kládě“.