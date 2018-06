Souboj dekoltů: Která hvězda si může dovolit výstřih do pasu?

Výstřih do pasu volí dámy, které mají hrudník úplně plochý i ty, jimž se dme silikonovou výplní.

Přímo na pódiu ho během Oscarů předvedla držitelka ceny za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli Lupita Nyong’o, která patří spíš k prvně jmenované skupině. Podobně je na tom i herečka Kate Hudsonová, která přišla v šatech Versace.

Jen o málo bujnější dekolt ukázala při svém vystoupení během Oscarů zpěvačka Pink. Zpívala píseň Somewhere Over The Rainbow z filmu Čaroděj ze země Oz jako poctu Judy Garlandové a zvolila šaty v barvě bot, které Garlandová měla ve filmu.

Pink při vystoupení na Oscarech

Dekolty byly ale k vidění hlavně na večírcích po Oscarech. Tam ho předvedla třeba zpěvačka Britney Spearsová, jež zrovna nepatří mezi ženy s pevným poprsím.

Poněkud přebujele zase působila profesionální celebrita Kim Kardashianová, která přišla v rudých šatech od Celie Kritharioti.

Nejvíc těla ukázala herečka Reese Witherspoonová, které v černých šatech koukalo poprsí nejen zpředu, ale i ze stran.

