Celebrity prchají z USA

"Amerika se sice vydává za svobodnou zemi, ale už dlouhou dobu není. Nechci, aby v takovém prostředí vyrůstaly mé děti. Evropa je daleko liberálnější a svobodomyslnější," vysvětluje Gillian Andersonová důvod, proč se přestěhovala z Los Angeles do Londýna.



Poslední celebritou, která se cítí být stále více spíše Evropankou, než Američankou, je Angelina Jolieová. Hvězdě filmu Tomb Raider, jejíž první manžel Lee Miller byl Angličan, učarovala Velká Británie při natáčení filmu World Of Tomorrow, ve kterém si zahrála po boku Judea Lawa a Gwyneth Paltrowové.



"Jsem pyšná na to, že můj syn Maddox vyslovil své první slovo s anglickým akcentem. Odstěhovala jsem se do Anglie především kvůli němu. Chci, aby tu strávil pokojné dětství a vystudoval tu nějakou kvalitní školu," prozradila před několika dny Angelina.



Podobný názor jako Angelina sdílí také Madonna. Ta si v Londýně pořídila hned několik domů a vlastní také dvě venkovská sídla v Anglii a ve Skotsku. "Do Ameriky se už asi nikdy nevrátím. V Los Angeles trávím co nejméně času. Vždy tam přijedu jen na nezbytně dlouho dobu a pak se s radostí vracím zpátky domů do Londýna," prozradila zpěvačka, která se do Velké Británie přestěhovala před lety jako jedna z prvních amerických celebrit. Nyní jich dnes žije několik desítek.

Angelina Jolieová