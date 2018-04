Rolins, Bendová, Arichteva či Hejdová. Jaký byl jejich první polibek?

„Na první pusu si moc dobře vzpomínám. Ta byla v páté třídě, pod lampou. Bydleli jsem v bytě a ten dům měl takový dvůr a na něm byla ta lampa. A tam jsem dostala tu pusu. Celou noc jsem potom nespala a jenom jsem snila o tom okamžiku, že jsem dostala pusu pod lampou. Ta druhá přišla za dva roky a taky pod lampou,“ prozradila herečka Ivana Jirešová.

To zpěvačka Hana Křížková má vzpomínek hned několik. „Taková ta mrňavá pusinka, tu mi dal Olda v mateřské školce, kde jsme spolu chodili za ruku. A potom někdy kolem patnáctého roku přišel Jirka s velkým polibkem. A to jsme spolu šli v mých rodných Strakonicích v Podskalí a mezi sebou měli kolo. Na konci cesty jsme si dali pusu. Na to ráda vzpomínám,“ zasnila se muzikálová zpěvačka.



S první pusou v mateřské školce má své zkušenosti i Zorka Hejdová. „První pusa, ta úplně první, byla v mateřské škole s mým kamarádem Ondrou, když jsme si šli pro hračky za závěsy a tam proběhla. Bylo to moc hezký,“ začervenala se při vzpomínce moderátorka.

Stejné vzpomínky má i herec Petr Rychlý, který se v mateřské školce zamiloval do dívky, na jejíž jméno si už nevzpomíná. „Příjmením byla Hrušková a vím, že někde jsem jí tu pusu dal letmo na chodbě. Potom jsem týden z toho byl hrozně špatný, že to proběhlo tak nedbale,“ upřímně přiznal.

To herečka Alice Bendová si na svou první pusu počkala až na základní školu. „Ahoj, Ondro Absolone! Já tě tímto zdravím a byl jsi to ty. On přesně ví, kde to bylo. Já to nebudu říkat, ale bylo to na konci osmé třídy. A bylo to hezké,“ řekla herečka, která prý nikdy s ničím tak intimním nespěchala stejně jako její kolegyně Jitka Asterová, které při prvním polibku bylo třináct.

Na herecký tábor zase nikdy nezapomene herec Ladislav Ondřej. „Jezdil jsem na tábory od jedné castingové agentury a vtipné je, že spousta mých kolegů, co hrají i v Ulici, tak s těmi se známe odtamtud jako devítiletí caparti. A právě s jednou takovou kolegyní proběhla jedna z mých prvních pus,“ přiznal.

Na pubertální políbení zavzpomínala i herečka Veronika Arichteva. „První pusu, jako opravdu pusu, si pamatuju. To byl Ota Kotrba a bylo mi asi čtrnáct let,“ prozradila.

Na své líbací zážitky zavzpomínal i zpěvák Jiří Zonyga, který v páté třídě nesměle políbil spolužačku Radku, která se mu prý dlouho líbila. Stejně tak i zpěvák Viktor Dyk v první třídě políbil svou lásku Lucku. „Bylo to někdy na jaře, když jsme s kamarády hráli na Fantomase a ona byla tou krásnou blondýnkou,“ přiznal.

Líbání, objímání a polibky jsou i pro zpěvačku Daru Rolins něčím, na co ráda nejen vzpomíná, ale praktikuje. „Doteky, pohlazení a pusinkování je pro mě ve vztazích extrémně důležitým elementem, takže si myslím, že u nás jsme se vždycky všichni objímali, líbali, a i když se zdravím s lidmi, tak prostě mám tendence je opravdu cítit, obejmout,“ přiznala na sebe Dara, která svou první pusu prý dostala na základní škole.