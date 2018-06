Celebrity odsuzují ničení krav

ČTĚTE PŘÍLOHU COWPARADE

Co na ničení krav říkají další osobnosti české scény? Několik z nich odpovídalo na otázku: Co si myslíte o vandalismu a lidech, kteří ničí krávy při pražské akci CowParade Prague 2004?

Pavel Dostál – ministr kultury České Republiky

"To je jenom důkaz toho, že Praha je - bohužel – také plná volů."

Marek Vašut – herec a autor jedné z krav

"Upřímně řečeno, nepřekvapuje mě to. Předpokládal jsem to - většinou u těch, které stoji volně na ulici, zvlášť pak tam, kde je koncentrace nočních podniků. Hele vole, kráva! Tu si osedlám! A tudle podojíme!, atd., atd.. Prostě sranda, vole! Samostatnou kapitolou je nějaký zatracený bolševický Dinosaur (nebo snad mladistvě rozhořčený vůl – komsomolec /ransdorfovec?), který z ideových důvodů rozkopal "tankovou 23"... jediné řešení je asi umístění krav do objektů nebo do vnitřních traktů, kde je ostraha nebo alespoň kamera, a kde se na noc zavírá."

Diana Dobálová - tisková mluvčí společnosti Eurotel Praha

„Ničení každého cizího majetku je zavrženíhodné. Avšak poškození naší krávy se zabudovanou kasičkou, umístěné v pražské motolské nemocnici, a zcizení peněz určených pro nemocné děti, považujeme za čin nehodný vyspělé společnosti na začátku třetího tisíciletí. Ve srovnání s ostatními světovými metropolemi, které v minulosti hostily CowParade, tak Praha bohužel drží vandalské prvenství."

Dara Rolins – zpěvačka a autorka jedné z krav

"Považuji to za projev ignorantství. Nejde totiž ani tak o šrámy na kravách jako o neúctu k samotné myšlence a poslání celé CowParade."

Jiří David – umělec, autor jedné z krav

"O vandalismu si obecně myslím, že je projevem psychické nezralosti. Ta souvisí s absolutním nedostatkem vlastni kreativity, která je vyvažována touhou po destrukci. Většinou je pak zvýrazněna ve "stádu", tady v mase lidí, která se řetězí se zvýšenou necitlivosti s touhou ničit. Každá příležitost je k tomu dobrá. Tedy i věci ve veřejném prostoru, jako jsou nyní krávy."

Serge Borenstein – spolumajitel projektu CowParade Prague 2004

"Nejsem především znepokojen vandalismem proti kravám, ale jsem znepokojen veškerým vandalismem. Můj osobní pocit je, že nejvíce vandalismu ve městě musí být přisuzováno cizincům. Otázka zní: Proč přijíždějí do Prahy? A kdy město začne proti těmto lidem bojovat?"

Aňa Geislerová – herečka a spoluautorka jedné z krav

"Ačkoliv bych asi měla být na straně cowbojů s některými vandaly souhlasím. Je-li to totiž nezvladatelný projev vkusu, tak vím jak těžko se někdy odolává. Ale smysl to nemá. Ničení něčeho co se mi nelíbí, považuji za ztrátu času. Proč se ničit s něčím co se mi nelíbí. Nepředpokládám, že by někdo rozbíjel to, co má rád. Jinak si o tom nemyslím nic. Možná kdyby to byli býci, budili by větší respekt."