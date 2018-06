Celebrity obsadily hory, Svobodová uklidňuje syna

Slavná maminka, která mimochodem nedávno vyměnila blond vlasy za zrzavé, vyrazila do Špindlerova Mlýna hned po Štědrém dni s manželem Patrikem Aušem a čtyřletým synem Jakubem. S rodinou tu tráví týden a oslaví tady i příchod nového roku. Jakub si užívá sněhu, učí se lyžovat a taky hrál poprvé bowling.

"Kubu baví všechno možné a tak se snažíme, aby toho co nejvíc vyzkoušel a od všeho se trochu naučil. Momentálně se učí lyžovat ve školičce a baví ho to. Marně ale vždycky doufám, že večer padne unavený do postele, to dřív padneme my s Patrikem. Je vážně neuvěřitelně hyperaktivní a samozřejmě vydrží víc než my dospělí. Ale to asi už tak u dětí bývá, tak to zkrátka je," říká smířlivě Svobodová.

Jakub Svoboda (vpravo) si hraje na lékaře

Jakub Svoboda si mimochodem zahrál poprvé v životě bowling. Malý turnaj v hotelu Windsor ve Špindlerově Mlýně pro maminky s dětmi uspořádala Gábina Partyšová. Přidala se i Lenka Hornová s dcerou Laurou a zatím ještě bezdětná Jana Doleželová. Malý Jakub se synem Partyšové Kristiánem řádili na dráze nejvíc, i když starší Kuba byl v házení koulí samozřejmě zdatnější. K úrazu bohužel přišla Laura, když neopatrně strčila prst mezi vracející se koule. Tady ale mohl zasáhnout Kristián. Od Ježíška dostal kromě moderní trojkombinace houpacího koně, knížek o zvířátkách nebo benzinové pumpy hru na doktora i se vším potřebným ošetřujícím materiálem.

Marek Dalík a Tomáš Topolánek Andrea Verešová

Zatímco se ve Windsoru sportovalo, přes ulici v music clubu Silver Rock se popíjelo, tancovalo a zpívalo. Na velkém tradičním předsilvestrovském mejdanu nechyběla každoroční ozdoba špindlerovské smetánky Andrea Verešová, bavila se tu Dominika Kadlčková s kamarádkou, Markéta Divišová, Helena Zeťová, Tereza Černochová, Matěj Ruppert či Roman Holý. Objevil se tu také poradce Miroslava Topolánka Marek Dalík, kterého doprovázel Topolánkův syn Tomáš proslulý tím, že se rád baví a nechybí na každé dobré party.