VIDEO: Možná ze mě bude asistentka kouzelníka, říká Miss Křížková

Lucie Křížková, která s rodinou žije v Plzni, se v netradiční roli ocitla poprvé. Hned se jí ale zalíbila.

"Jednalo se hlavně o to, že mi řekli, v kolik hodin mě budou teleportovat. Tak já jsem byla doma připravena a z Plzně do Prahy to trvalo pár vteřin," prozradila v žertu.

Na film Mocný vládce Oz (recenzi najdete zde) do kina dorazily také další známé osobnosti s dětmi. Zajímalo nás, co ony by si vyčarovaly?

VIDEO: Mocný vládce Oz odhaluje své filmové království Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

"Jedno jediný přání? To by byla asi taková ta vznešená přání, aby nebyl nikde hlad, aby nebyly války. To by si člověk musel dobře rozmyslet, jak to využít," míní herečka Nela Boudová.

"Úsměv na tvářích všech lidí. Aby se měli krásně, spokojeně," přál by si ředitel České filmové a televizní akademie Petr Vachler.

Zatímco herečka Kamila Špráchalová by chtěla ještě jednoho povedeného syna, moderátorka Jana Adamcová a dýdžejka Lucie Kvasnicová alias Dj Lucca zvolily zdraví.

"Po peripetiích posledních čtyř měsíců, kdy jsem měla opravdu velké potíže se zády a prožívala jsem velké bolesti, zdraví," řekla Adamcová.

"Určitě zdraví. To je jasný. Pro mě a pro moji rodinu," dodala Kvasnicová, která s hudebníkem Michalem Dvořákem čekají další přírůstek do rodiny.