Celebrity milují luxusní módu

Velké módní domy se v metropoli nad Seinou předvedly v té nejlepší formě a módní přehlídky neměly nouzi o další slavné návštěvníky v čele se zpěvačkami a herečkami Kylie Minogue a Vanessou Paradisovou.



Pokud někdo o své budoucnosti nepochybuje, pak je to italský návrhář Valentino. V Paříži názorně ukázal, komu jsou jeho drahé, na míru ručně šité róby určeny. No přece hvězdám showbyznysu, a to hlavně hollywoodským herečkám. O ty nemá Valentino nouzi už pěknou řádku let, což na přehlídce nezapomněl připomenout.



Ještě předtím, než na molo vyšla první modelka, objevily se na plátně záběry hereček, přicházejících na předávání Oscarů či Zlatých glóbů. Elizabeth Taylorová, Sharon Stoneová, Julia Robertsová - ty všechny a mnohé další již zářily ve Valentinových modelech. "Valentino je opravdová legenda," uvedla topmodelka Naomi Campbellová, která defilé italského návrháře uzavírala.



O tom, že haute couture zdaleka ještě nepatří minulosti, se mohli přesvědčit i návštěvníci přehlídky modelů, které na příští podzim a zimu připravil další Ital - Emanuel Ungaro. Návrhář, který letos slaví sedmdesátiny, připravil rovněž kolekci pro opravdové dámy.



Z návrhářů, kteří haute couture považují za něco víc než "vysokou krejčovinu", opět zaujal Jean-Paul Gaultier. Jeho kolekci označili módní kritici za surrealistickou, futuristickou a hlavně za naprosto výjimečnou.



Haute couture nenechává zemřít ani další legenda - německý návrhář Karl Lagerfeld. Ten pro Chanel připravil kolekci jako ze zimní pohádky a zároveň připomněl styl zakladatelky domu Coco Chanel. V originálních svatebních šatech, které přehlídky tradičně uzavírají, se předvedla nestárnoucí Linda Evangelista.

Modelka předvádí šaty z kolekce haute couture francouzského návrháře Christophera Josseho. (7. července 2003) Modelka předvádí šaty z kolekce haute couture francouzského návrháře Christophera Josseho. (7. července 2003) Italská návrhářka Donatella Versace si českou topmodelku Hanu Soukupovou (na snímku) vybrala jako 'múzu' své přehlídky haute couture. (7. července 2003) Kolekce haute couture francouzského návrháře Christophera Josseho. (Paříž, 7. července 2003) Údiv nad kreativitou návrháře opět vzbuzovala kolekce Johna Galliana, který se tentokrát inspiroval jarní cestou do Indie a jejími tanečnicemi. (Paříž, 7. července 2003) Britský návrhář John Galliano pózuje před fotografy na módní přehlídce haute couture v Paříži. (7. července 2003) Italská návrhářka Donatella Versace si českou topmodelku Hanu Soukupovou vybrala jako 'múzu' své přehlídky haute couture. (7. července 2003) Údiv nad kreativitou návrháře opět vzbuzovala kolekce Johna Galliana, který se tentokrát inspiroval jarní cestou do Indie a jejími tanečnicemi. (Paříž, 7. července 2003) Americký herec Jack Nicholson a jeho dcera Lorraine sledují módní přehlíku haute couture návrháře Johna Galliana v Paříži. Americká topmodela Linda Evangelista předvádí šaty z kolekce haute couture návrháře Karla Lagerfelda. (8. července 2003) Ženskost a cestování. To byla hlavní témata, jichž se chopil Karl Lagerfeld pro letošní zimní kolekci nejluxusnější módy haute couture. (Paříž, 8. července 2003) Modelka předvádí šaty z kolekce haute couture návrháře Christiana Lacroixe. (8. července 2003) Modelka předvádí šaty z kolekce haute couture návrháře Christiana Lacroixe. (8. července 2003) Kolekce haute couture britského návrháře Juliena Macdonalda pro Givenchy. (Paříž, 8. července 2003) Kolekce haute couture britského návrháře Juliena Macdonalda pro Givenchy. (Paříž, 8. července 2003)