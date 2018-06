Maciuchová, Issová a Polívková si u kávy neviděly na špičku nosu

"Nic jsem nepolil, to je první vítězství, a pořád jsem na někoho sahal, měl jsem pocit, že do něčeho narazím. Ale nebylo to nepříjemné. Další věc, která mě tam zastihla je, že v té tmě člověk zatouží po blízkosti člověka," prozradil iDNES.cz Tomáš Klus.

"Překvapil mě klid, který na vás padne. Když sedíte v běžné kavárně,u stolu je víc lidí a nic se neříká, občas se necítíte úplně ve své kůži. Tady to vůbec nevadilo, když se nemluvilo," svěřila se Anna Polívková.

VIDEO: Jak to funguje v kavárně Potmě

Mezi dalšími pasažéry, kteří si kavárnu v autobusu vyzkoušeli mezi prvními, byly Hana Maciuchová a Klára Issová, moderátorka Lucie Výborná, Pavel Nový a Aneta Langerová.

"Už se těším, až se tam znovu vrátím a bude tam takový ten klid, který z kavárny Potmě znám. Bude tam ticho a tma, která je u mě čím dál tím příjemnější, cítím se v ní dobře," řekla patronka projektu Aneta Langerová.

Nadační kavárna Potmě zájemcům nabízí nápoje v prostorách upraveného autobusu. Uvnitř vozidla je tma a návštěvníky obsluhuje speciálně vycvičený tým nevidomých. V autobuse je celkem šest kupé a kamera iDNES.cz se do něho podívala i za světla.

"Každé to kupé má jiný tvar a je očalouněno jiným materiálem, abychom nabídli i hmatový zážitek," řekla iDNES.cz ředitelka fondu Světluška Martina Kaderová.

"Tady se to hodně liší od naší klasické kavárny, ale moji nevidomí kolegové jsou už velmi dobře připraveni," prohlásil speciální pedagog pro nevidomé Michal Kuchař.

Kavárna Potmě začala svou jízdu 10. července na Ovocném trhu v Praze. Autobus poté vyrazí do Ostravy, Uherského Hradiště, Brna, Jičína, Říčan, Hradce Králové a Písku. Do Prahy se vrátí na konci srpna. Každý, kdo netradiční kavárenský podnik navštíví, přispěje stokorunou do sbírky Světluška na pomoc lidem se zrakovým handicapem.