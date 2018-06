Celebrity draží na internetu své palce

Účel, na který poputuje výtěžek z charitativní aukce, ještě není znám.

"Byla bych ráda, kdyby zrovna můj otisk přispěl někomu potřebnému. Mně to nestálo ani minutu života a někomu výtěžek z prodeje otisků může život zachránit," nechala se slyšet populární zpěvačka Beyoncé Knowlesová, která ve čtvrtek získala šest nominací na hudební ceny Grammy Awards.

Stejný názor na akci mají i členové chlapecké hudební skupiny Westlife. Ti hodlají průběh aukce nezávisle na sobě sledovat a přihazovat na vlastní otisky tak, aby se jejich cena vyšplhala co nejvíce.

"Je fakt, že by aukce stála za to, i kdyby se získalo jen pár dolarů. Proč to ale nepojmout ve velkém stylu a nevyšroubovat fanoušky k maximálním nabídkám. Získá se tak alespoň více peněz na charitu," říkají jednohlasně Westlife.

Jak velká částka se na účet pořadatele ebayliveauctions.com nakonec připíše a kolik lidí se velké předvánoční akce zúčastní, si nikdo netroufá odhadnout.

"Věříme, že návštěvníků přijde na naše stránky co nejvíce, a že při přihazování nebudou šetřit. Je advent a mělo by se lidem pomáhat," řekl zdroj blízký eBay.com.