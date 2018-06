VIDEO: Sirky, malé dildo a lyže z bazaru. Trapasy s dárky u celebrit

„Jednou jsem dostala sirky. Bylo mi šest, takže kuřácký záměr je vyloučen. Dotyčná osoba, co mě obdarovala, mi řekla, že bych si z toho mohla vyrábět nějaké hvězdičky nebo obrázky. Myslím, že se mi podařilo tehdy neplakat,“ řekla Emma Smetana.

Moderátorce se trapasy vyhýbají, jen jednou se jí povedlo vtrhnout do pokoje, kde zrovna její maminka balila dárek pro ni. „To nebylo asi příjemné ani jedné z nás. Naštěstí se to stalo v období, kdy už jsem si nemyslela, že dárky nosí ježíšek.“

Česká Miss 2013 Gabriela Kratochvílová také nezažila vysloveně vánoční katastrofu. Stalo se ale, že někomu v rodině hořel stromeček. „Ale u toho jsem nebyla. Vím, že se sestra dusila kostí. Ale u nás ta klasika - suchý chleba a zapít, fungovala. Díky bohu,“ prohlásila.

„A nepovedený dárek? Dostala jsem župan, který nebyl ani mě, dokonce ani mému tatínkovi. To bylo jednou. Na druhou stranu ale na takové dárky strašně ráda vzpomínám, protože to si člověk pamatuje,“ míní první krátkovlasá Miss.

Moderátorky Petra Svoboda a Kristina Kloubková se pochlubily svými netradičními dárky, které je však moc nenadchly.

„Je pravda, že si pamatuji na jeden dárek, ze kterého jsem byla hodně zklamaná. To byly lyže z bazaru, ty mě naštvaly,“ řekla Svoboda.

„23. prosince mám narozeniny, takže to je takové hloupé. Pamatuji si jeden dárek od mého bratra. Gumový ganát. Ten mě nepotěšil,“ dodala Kloubková.

Zatímco herečka Ivana Jirešová prožívá podle ní ideální Vánoce už léta, moderátorka Monika Marešová přiznala, že občas v rodině padl i pohlavek.

„Třicet osm let mám krásné Vánoce. Letos budou poprvé v Praze, vždycky byly v Písku. Zatím žádný trapas nebyl. Stromeček nespadl ani neshořel,“ řekla Jirešová.

„Vždycky u štědrovečerní večeře, kdy ze všech opadne stres a mají si lidi užívat to hezké, tak to je atmosféra náchylná k tomu, že to tak není. Takže u nás, když jsem byla menší, se občas stalo, že jsme se sourozenci kvůli něčemu pohádali, nebo někdo plácnul něco, za co dostal pohlavek,“ prozradila Marešová.

Modelka Jitka Válková jednou dostala tak strašně ošklivé tričko, že pak v pokojíčku brečela, že má zkažené Vánoce. Moderátorku Štěpánku Decastelo zase jeden dárek zklamal. „Nemám ráda erotické hračky jako dárky. Před iks lety jsem od kamaráda dostala nějaké dildo. Bylo to trapné, protože bylo strašně malé,“ prohlásila Decastelo.