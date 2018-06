Dršťková s pivem, nemíchat, nepít. Celebrity radí, jak na kocovinu

Šéfkuchař Zdeněk Pohlreich prý kocovinu neměl pořádně dlouho. „Když jsem byl mladší, pro mě fungovala nějaká polévka a slaný rohlík. Ideálně dršťková a k tomu pivo. Myslím, že nejlepší recept je podívat se, co pijete večer předtím. Protože druhý den to už nezachráníte. Vyhýbat se siřeným vínům, asi by bylo lepší to nemíchat,“ míní.

Zpěvačka Michaela Nosková nedá dopustit na dostatek spánku, který kocovinu zaručeně vyléčí. „Spánek. A u mě dobře funguje polévka. Pak ještě hodně silný zázvorový čaj a hodně silné ostré věci,“ prozradila.

Polévky pomáhají i moderátorce Štěpánce Decastelo. „Já na to hrozně trpím. Mám ráda alkohol sem tam na party, ale je mi vždycky tak špatně. Vím, že tequilu už nemůžu, protože ta jak jde dovnitř, tak jde stejně i ven. Pak pomáhá vyspat se z toho a nebo vyprošťovák. Dát si to samé možná ráno. Nějak to dopadne vždycky,“ prohlásila.

Mezi zastánce oslav bez alkoholu patří bývalý pornoherec Robert Rosenberg. „To se ptáte toho pravého. Já jsem abstinent, takže nepít!“

Podle modelky Renaty Langmannové pomáhá hodně tučné jídlo. „Nějaká prasárna. Jako myslím jídlo. Něco fakt hodně mastného. Něčím takovým ten žaludek vyléčit,“ radí.

Vendula Svobodová prý kocovinu v minulosti vždycky nějak přešla, teď už je to s ní horší. „Já mám spíš morální kocovinu,“ prozradila.