Celebrity 2005: čas rozvodů i porodů

"Věkový rozdíl šestnácti let je příliš velký na to, aby svazek mezi Demi a Ashtonem mohl vydržet. Navíc Demi dala už několikrát jasně najevo, že se její milenec chová příliš dětinsky," soudí redakce amerického magazinu Celebrity.

Ve zkoušce času podle něj neobstojí ani manželství mezi hollywoodskou plavovláskou Reese Witherspoonovou a jejím manželem Ryanem Phillippem. Jejich soužití prochází krizí, protože Ryan se nedokáže smířit s tím, že zatímco se o jeho partnerku producenti doslova perou, na něj zbývají jen příležitostné role.

O co nejrychlejším rozchodu se svým francouzským přítelem Oliverem Martinezem prý uvažuje australská hvězda pop-music Kylie Minogue. Údajně již dva roky čeká, až ji učiní nabídku k sňatku, k tomu se však zatím nejen neodhodlal, ale navíc při jakékoli příležitosti okázale flirtuje s jinými ženami.

Novomanžel Marc Anthony je sice zpěvačce a herečce Jennifer Lopezové naprosto věrný, společenská redaktorka magazínu Celebrity Sigrid Weiskeová přesto rozpad jejich svazku nevylučuje. "Pokud ji co nejrychleji nepřivede do jiného stavu, v příštím roce ho opustí," napsala v nejnovějším vydání.

Porodit dítě si toužebně přeje také Cameron Diazová a věří, že Justin Timberlake ji už co nejdříve požádá o ruku. Skutečnost, že je o osm let mladší, jí nevadí, báječně si spolu rozumějí a v rozhovorech s novináři již Cameron několikrát významně naznačila, že z Justina bude skvělý otec.

Narození potomka by podle společenských expertů vneslo nový rozměr do manželství Brada Pitta a Jennifer Anistonové. I když oba rozhodně popírají spekulace o možné partnerské krizi, nedávná aféra, kterou Jennifer vyvolala tím, že pózovala fotoreportérům uplakaná a bez snubního prstýnku, ledasco naznačuje. "Dítě, o něž již dlouho marně usilují, by jejich svazek jen stmelilo," podotkl jeden z Bradových blízkých přátel.

O potomkovi sní rovněž herečka Drew Barrymoreová, která v únoru oslaví třicátiny. Její přítel Fabrizio Moretti prý však na to ještě není připraven.