Čekající Kačka míří z hračkářství k britskému trůnu

Tisíce Britek, které se začátkem nového tisíciletí hlásily na vysokou, mohou jen litovat, že neměly tak prozíravou matku, jakou se může pochlubit Kate Middletonová. Bývalá letuška Carole dobře věděla o půvabech své dcery a přesvědčila ji, aby nechodila na předem vybranou univerzitu, ale nastoupila na St. Andrews ve východním Skotsku.

Právě tam totiž tehdy začal studovat sotva dvacetiletý William, princ z Walesu, takže jejich seznámení nic nebránilo. Tak to před šesti lety napsal britský list The Spectator. Lze jen spekulovat, zda to tak opravdu bylo. Každopádně jejich cesty se proťaly právě na proslulé skotské univerzitě. Oba začali studovat dějiny umění, William Wales později přestoupil na geografii.

Plebejka bez kapky modré krve, jejíž předkové rubali uhlí na severu Anglie, prince ale nezaujala ve školních škamnech. Okouzlila ho na charitativní módní přehlídce, kterou univerzita pořádala.

Lístek do první řady stál Williama dobrých dvě stě liber, ale zase měl možnost pořádně si prohlédnout útlou modelku v tmavých šněrovacích šatech, která sebevědomě kráčela po molu. To bylo před deseti lety. Oběma bylo devatenáct a pomalu se začal psát jejich společný příběh.

Nápad za milion

Catherine Elizabeth Middletonová se narodila v hrabství Berkshire 9. ledna 1982, o pět měsíců dřív než William. Její rodiče se poznali v letecké společnosti British Airways. Carole Goldsmithová pracovala jako letuška a Michael Middleton zastával funkci leteckého dispečera. V roce 1980 se vzali a zanedlouho založili rodinnou firmu Party Pieces, která vyráběla a distribuovala hračky a různé propriety na dětské oslavy.

Jak jí budou říkat Podle zvyku, pokud by to královna Alžběta II. nevetovala, získá Kate po svatbě titul by Její královská výsost princezna William z Walesu (po svém manželovi stejně jako princezna Michael z Kentu). Pokud princ William po sňatku získá titul vévody (buď z Clarence, z Cambridge, Sussexu, Kendalu, Avondale a Starhearnu), bude Kate Její královská výsost vévodkyně z (jedno z výše jmenovaných hrabství). Zdroj: Wikipedia.org

Podnik s nabídkou všech možných balónků, brček, foukaček, flitrů a dalších serepetiček, bez kterých se neobejde žádný pořádný dětský mejdan, se stal hitem. I proto, že Carole chytře odhalila potenciál internetu. Firma byla jednou z prvních, která začala nabízet své výrobky na webu. Děti navíc mohly posílat vlastní nápady a návrhy hraček, které firma záhy vyhotovila.

Z Middletonových z Bucklebury se stali boháči a svým třem dětem Kate, Pippě (Philipě) a Jamesovi se rozhodli dopřát ty nejlepší školy. Kate maturovala na prestižní soukromé střední škole Marlborough. Někdejší spolužáci a učitelé na bývalou kapitánku dívčího hokejového týmu pějí jen chválu. "Kate je naprosto fenomenální dívka, opravdu oblíbená, talentovaná, kreativní a sportovně nadaná," řekla listu The Daily Telegraph jedna z řady "nejlepších" kamarádek Charlie Leslieová.

Zájem o sporty všeho druhu je také jedním z pojítek k Williamovi, vyhlášenému sportovci. Krátce po seznámení spolu začali chodit na tenis. Jako kamarádi, protože Kate tehdy chodila s jiným spolužákem Rupertem Finchem. Jenže tenisových mačů přibývalo, přátelství se prohlubovalo, až se na konci prváku William s Kate a dalšími dvěma kamarády domluvili, že si na další semestry pronajmou společné bydlení.

Kate se s Rupertem rozešla a začala "spolubydlet" s budoucím králem. Média stále přesvědčovali, že jsou jen přátelé, ale od roku 2002 tomu už nikdo nevěřil. Poprvé své city veřejně projevili až o tři roky později na promoci. Diplom získali ve stejný den.

Po studiu se přestěhovali do Londýna. Kate začala pracovat pro módní řetězec Jigsaw, který patří rodinným přátelům Middletonových. Stala se z ní asistentka nákupčího a koketovala i s profesionálním fotografováním. V roce 2006 nastoupila do firmy svých rodičů, kde se věnovala produkci.

Toho roku se každý sázel, že do toho William konečně praští a svou přítelkyni požádá o ruku. Některé obchody dokonce začaly produkovat více či méně vkusné suvenýry s podobiznami Kate a Willa a zlatě vyvedeným letopočtem. Místo toho je čekala studená sprcha. V dubnu 2007 pár oznámil rozchod.

Vydrželi bez sebe jen pár měsíců

Waity Katie, jak ji přezdívají britská média, vztah ukončila s tím, že ji William neprokazoval dostatečnou úctu. Podle jiných se princ rozešel s ní, protože se ve svých 24 letech cítil na svatbu příliš mladý. (více rozchodu zde)

Dlouho bez sebe nevydrželi. Už v červnu se potkali na oslavě a v červenci se Kate se svou matkou zúčastnila vzpomínkového koncertu k desátému výročí úmrtí Williamovy matky, Lady Diany. Kate a Williama, "opravdu jen přátele", dělily dvě řady.

Na podzim už mezi nimi nestálo nic. Kate přestala mluvit o svatbě a William se začal víc snažit. Loni v říjnu pak v africké Keni požádal Kate o ruku. Od druhé poloviny 17. století to bylo poprvé, co jeden z přímých následníků trůnu požádal o ruku neurozenou ženu. Naposledy tak učinil král Jakub II., který si v roce 1660 vzal Annu Hydeovou (matku Anny Stuartovny).