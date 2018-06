Čeká nás svatební šílenství?

Nevěsty po padesátce: hned tři Otřepané úsloví o lásce, která kvete v každém věku, skutečně platí. Svědčí o tom tři americké dámy, které se bez ohledu na svůj věk chtějí vrhnout vstříc roli novomanželek. Jednou z nich je notorická nevěsta Elizabeth Taylorová. Po osmi neúspěšných manželstvích už opět koketuje s myšlenkou vdát se. Tentokrát by se jejím vyvoleným měl stát devětačtyřicetiletý herec Jeff Goldblum, který se proslavil hlavní rolí v hororu Moucha. Hollywood jen s napětím očekává, jak tato love story dopadne. Liz by si v brzké době měla zahrát i roli svědka.



Vdávat se totiž bude její blízká přítelkyně Liza Minelliová, a ta si za svědky vybrala právě Liz a zpěváka Michaela Jacksona. Pětapadesátiletá zpěvačka a herečka, která zazářila v proslulém muzikálu Kabaret, se po letech alkoholové závislosti a zdravotních a osobních problémů opět vrací do života. Je ve výtečné formě: zhubla 30 kilogramů a absolvovala plastiku.



K oltáři se chystá 2. března a bude to už počtvrté v jejím životě. Jejím manželem se stane americký megaproducent David Gest. Pár plánuje i rodinu: chce adoptovat čtyři děti. Třetí nevěstou by měla být zlá Alexis z nekonečného amerického seriálu Dynastie Joan Collinsová. Ve svých osmašedesáti letech se hodlá provdat za šestatřicetiletého divadelního producenta Percyho Gibsona. Svatba je plánována na 17. února letošního roku.

Španělská tenistka Arantxa Sanchezová-Vicariová se provdala v pátek 21. července v Barceloně za Joana Vehlise. (22. července) Avantgardní anglický zpěvák a kytarista Phil Shöenfelt se oženil 9. listopadu v Praze s módní návrhářkou Jolanou Izbickou. Shöenfelt v minulosti spolupracoval s Australanem Nickem Cavem a v New Yorku založil skupinu Khmer Rouge, před pěti lety se usadil v Praze, kde vznikla jeho současná kapela Southern Cross. Ministr bez portfeje Karel Březina a moderátorka a novinářka Bára Nesvadbová oslavili 14. srpna v jedné z restaurací v Malešicích svůj sňatek. Svatební obřad i minihostina se uskutečnily bez příbuzných i většiny přátel. Na premiéře filmu Mandolína kapitána Corelliho.

Nepočítáme-li loňský zářijový sňatek latinskoamerické sexbomby Jennifer Lopezové s choreografem Crisem Juddem a říjnovou svatbu tenisových es Steffi Grafové a Andre Agassiho, pak se první vlaštovkou oznamující obrat k lepšímu stala britská autorka megaúspěšného Harryho Pottera Joanne Kathleen Rowlingová. Vdala se tajně na sv. Štěpána a za muže si vzala o pět let mladšího anesteziologa Neila Murraye.Než se svět vzpamatoval, už tu bylo nové překvapení. Přesně na Nový rok strčil hlavu do chomoutu legendární kytarista Eric Clapton. A každým dnem prý můžeme očekávat další páry. Mezi prvními by to mohli být Tom Cruise se svou novou láskou Penelope Cruzovou, Exbeatle sir Paul McCartney s modelkou Heather Millsovou, oscarový herec Nicolas Cage s dcerou rokenrolového krále Lisou Marií Presleyovou či topmodelka Claudia Schifferová s filmovým producentem Matthew Vaughnem.Svatba pětatřicetileté spisovatelky, která je dnes nejvíce vydělávající Britkou (za rok si přišla na 45,5 milionu liber!), byla sice překvapením, ale ve své podstatě se dala tušit. Rowlingová se totiž chtěla vdávat už počátkem minulého roku na dovolené na Galapágách, ale média její záměr odhalila. Vyzrazení data a místa konání bylo to poslední, co si Rowlingová přála. Své soukromí si bedlivě střeží (svědčí o tom fakt, že se kvůli zveřejnění fotografie své osmileté dcery Jessicy ze soukromé pláže neváhala soudit s OK! Magazinem a soud vyhrála).Svatba byla tehdy zrušena, ale bylo jen otázkou času, kdy se obřad uskuteční v novém termínu. Tím se nakonec stal 26. prosinec. Svatba se uskutečnila ve skotském Perthshire, v novém sídle budoucích manželů, kterým se na podzim stal honosný Killiechassie House z 19. století za 500 tisíc liber. Svatby se zúčastnilo pouze patnáct hostů z okruhu rodiny a nejbližších přátel.Nevěsta na sobě měla krémové šaty navržené přímo pro tuto příležitost. Dcera Jessica, jejímž otcem je portugalský novinář Jorge Arantes a první manžel Rowlingové, byla jednou ze tří družiček. Snoubenci neponechali nic náhodě. Aby se chystaná událost neprozradila veřejnosti, objednali si cateringové občerstvení až v Edinburghu vzdáleném 50 mil. Hrstka pozvaných hostů pak musela svatosvatě slíbit, že o obřadu neprozradí ani slovo. Neočekává se, že by se spisovatelka se svým mužem vypravila na svatební cestu. Neila totiž čeká studium praktického lékařství, a tak nebude mít příliš volného času.Novoročním překvapením byla svatba rockové legendy Erica Claptona. Šestapadesátiletý kytarista si vzal pětadvacetiletou matku své dcery Melii McEneryovou. I v jeho případě šlo o zcela utajený obřad. Na rozdíl od svatby Rowlingové však o Claptonově záměru neměli nejmenší tušení ani sami pozvaní hosté. Obřad se konal v kostele sv. Máří Magdalény v britském RipleySurrey, pouhých 15 mil od jeho domu.Pozvaní byli až do poslední chvíle přesvědčeni, že jedou jen" na křtiny Claptonovy šestiměsíční dcerky Julie Rose. Mysleli jsme, že jsou to jen křtiny. Ale ke konci křtu farář řekl, že zde má jeden pár, který se hodlá vzít," řekl jeden z přítomných. Utajení bylo dokonalé. Clapton měl dokonce domluveno, že pro tentokrát nebudou ani vyzvánět kostelní zvony. Kaple z 15. století však v sobě skrývá i chmurné vzpomínky. Právě zde byl totiž zpopelněn Claptonův čtyřletý syn Conor, který zahynul před jedenácti lety, když vypadl z 53. patra newyorského mrakodrapu.V době neštěstí byl Clapton údajně pod vlivem drog. Tragédie později kytaristu inspirovala k napsání světoznámé písně Tears in Heaven. Melii potkal Clapton před dvěma v lety Los Angeles. O ruku ji požádal loni, krátce po narození Julie Rose, a daroval jí pětikarátový diamantový prsten. Zatímco v případě Melie šlo o svatební premiéru, Eric Clapton stanul před oltářem už podruhé. Jeho první manželkou byla Patt Boydová, kterou přebral Georgi Harrisonovi a se kterou byl ženatý devět let. Manželství skončilo rozvodem kvůli Claptonově nevěře s Lori Del Santovou. S ní měl nešťastného Conora, ale nikdy si ji nezval.Adeptem na svatbu roku 2002 by teoreticky mohl být sňatek devětapadesátiletého Exbeatla Paula McCartneyho s jeho třiatřicetiletou snoubenkou Heather Millsovou. Ani tato dvojice však nestojí o davy reportérů před kostelem, takže nezbývá než očekávat oznámení ex post. Pár se před nedávnem zasnoubil a sir Paul (britská královna ho před nedávnem povýšila do šlechtického stavu) daroval Heather prsten s diamanty a safírem, který koupil v Indii. Heather, která před několika lety přišla při dopravní nehodě o jednu nohu, je rozhodnuta nepoužívat titul lady McCartney".Titul není ten důvod, proč si Paula beru," prohlásila. McCartney, jenž se kolem Vánoc stal prvním hudebním miliardářem ve Velké Británii (od rozpadu Beatles vydělal 1,1 miliardy liber), je prý z nadcházející svatby nadšen. Podle některých spekulací by se svatba měla uskutečnit na skotském zámku Skibo, kde se vdávala Madonna. Paul je však na podrobnosti skoupý. Stanovili jsme datum, ale vy musíte pochopit, že vám ho neřeknu," sdělil reportérům.Jisté je jediné: svatba bude letos.McCartney nevylučuje, že by s Heather mohl mít ještě děti. Bývalou modelku a aktivistku v boji proti nášlapným minám považuje za svoji druhou životní lásku. První navždy zůstane Paulova manželka Linda, s níž prožil celý život a která před třemi lety zemřela na rakovinu prsu. Vím jistě, že by byla Linda pro," vysvětluje McCartney své rozhodnutí oženit se s jinou ženou.Oscarový herec Nicolas Cage je fanouškem krále rokenrolu Elvise Presleyho a láska Lisy Marie Presleyové mu připadá jako dar z nebes. Svatba s jedinou dcerou božského Elvise je prý na spadnutí. Po teroristických útocích na New York a Washington si prý dvojice uvědomila, že nikdo neví dne ani hodiny, a tak už dál nechce ztrácet čas. Čeká se vlastně na jediné: na Elvisovo požehnání.Pětadvacet let po jeho smrti je to poněkud problém, ale Lisa je neústupná. Je totiž přesvědčena, že její předchozí dvě manželství s muzikantem Danny Keoughem a zpěvákem Michaelem Jacksonem nevyšla právě proto, že nebyla požehnaná otcem. Lisa Marie už vyhledala pomoc vyhlášeného spiritisty a s jeho pomocí se snaží s otcem zkontaktovat v záhrobí. Kromě absence požehnání už svatbě nic nebrání. Cage, který řadu let žil v odloučení se svou zákonnou manželkou Patricií Arquettovou, se nechal rozvést a rozsudek už nabyl právní moci. Cage potkal Lisu na oslavě jejích třiatřicátých narozenin loni v únoru a Lisa kvůli němu zrušila ohlášenou svatbu s havajským muzikantem Johnem Oszajkou.Na veřejnosti se spolu poprvé ukázali na koncertu Toma Jonese. Lisa má dvě děti - Danielle a Benjamina - ze svého šestiletého manželství s Dannym Keoughem, se kterým se v roce 1994 rozvedla. O měsíc později se provdala za Michaela Jacksona, se kterým vydržela přesně dvacet měsíců. Nicolas, který je synovcem slavného filmového režiséra Francise Forda Coppoly, má syna Westona se svou bývalou přítelkyní Kristinou Fultonovou.Razítko na rozvodovém formuláři ještě ani nezaschlo a hollywoodský krasavec Tom Cruise se už zase hrne k oltáři. S Nicole Kidmanovou se Tom rozvedl po deseti letech ani ne před měsícem, ale z nového manželství prý strach nemá. Jeho novou paní se má stát španělská kráska Penelope Cruzová a svatba se má konat hned zkraje tohoto roku. Svatební plány poněkud vyvracejí veškeré spekulace o tom, že vtah Cruise - Cruzová byl jen reklamním tahem, který měl prodat jejich nový film Vanilla Sky, v němž oba ztvárnili hlavní role. Snoubenci se zatím nemohou dohodnout na místě konání svatby. Předpokládalo se, že se obřad uskuteční v Tomově vile v coloradském horském středisku uprostřed malebných Skalnatých hor.Pen však prý odmítá sňatek na stejném místě, kde si Tom bral Nicole. Svatební zvony nezazněly možná ještě z jednoho důvodu. Penelope dlouho odolávala vstoupit do scientologické církve. Cruise je oddaným členem tohoto kontroverzního vyznání a neožení se s ženou, která nepřijme jeho víru. Rodina Cruzové se obává, že Penelope nakonec ustoupí a konvertuje, herečka sama zatím tvrdí, že v současné se době členkou scientologické církve stát nehodlá".Uvidíme. Claudia Schifferové a Matthew Vaughn Zatímco ostatní celebrity úzkostlivě tají cokoli o svých svatebních plánech, německá topmodelka Claudia Schifferová je pravým opakem. Ví se snad úplně všechno s výjimkou přesného termínu obřadu. Jedenatřicetiletá Claudia se hodlá provdat za stejně starého filmového producenta Matthewa Vaughna. Původně se spekulovalo o její luxusní vile na Malorce a populárním skotském hradu Skibo. Svatba údajně předčí všechny předchozí slavné veselky. Pozváno má být 350 hostů včetně popové královny Madonny. Pronájem zámecké Velké síně přijde snoubence na zhruba pět milionů korun.Úplně všechno si však slavné celebrity za peníze nebudou moci koupit. Vévoda z Marlborough si prý ve svém domě nepřeje tradiční házení rýží ani konfetami a rád by se vyhnul hlučné hudbě. Také svatební noc budou muset novomanželé strávit jinde. Zde mohou spát pouze členové našeho rodu," prohlásil vévoda. Ať už veselka dopadne jakkoli, Matthew je vítaným přírostkem rodiny Schifferů. Pro Claudii je prý tím pravým, což se prý nedalo říci o jejích předchozích vážných známostech - mágovi Davidu Copperfieldovi a o vyhlášeném sukničkáři Timu Jefferiesovi.Velká rána čeká i fanoušky australského sexidolu Kylie Minogue. Třiatřicetiletá zpěvačka totiž přijala nabídku k sňatku šestadvacetiletého modela Jamese Goodinga, se kterým se potkala předloni v březnu na udílení cen Brit Award. Svatba je na spadnutí. Kylie si už vyhlíží svatební šaty," prozradila zpěvaččina matka. Také Jamesova maminka Jenny Youngová říká: Kylie je moc milá. Chová se úplně normálně a vůbec není nafoukaná. Bude to dobrá snacha." Kylieiným životem už prošli Lenny Krawitz, Michael Hutchence a Tim Jefferies. Po svém loňském bombastickém comebacku byla v médiích také spojována se zpěvákem Robbie Williamsem.I popová princezna Britney Spears se nechala slyšet, že do toho chce co nejdříve prásknout. Otázkou je, zda má stále tu správnou motivaci. Jedenadvacetiletá zpěvačka světu tvrdila, že je stále ještě panna a že první sex chce mít až po svatbě ( Se sexem počkám do svatby. Když jste vdaná, je to něco víc."). Podle bulvárního tisku však Britney nevydržela a o svoji počestnost už přišla. Zda je tedy i dnes svatba stále aktuální, se teprve ukáže. Britneyiným vyvoleným je zpěvák skupiny N´Sync Justin Timberlake, se kterým chodí rok.