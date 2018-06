Čeká Marcy z VyVolených miminko?

Pálení čarodějnic s Petrem Lakronem v O2 Žlutých lázních se kromě Marcy zúčastnila celá řada známých osobností. Miss Jana Doleželová dorazila na večírek do Žlutých lázní s přítelem Richardem, oba pěkně opálení, ale trochu unavení.



"Právě jsme přijeli z Karlových Varů, kde jsme byli celý den na golfovém turnaji," vysvětlila Jana. Energii však rychle doplnili lahodným masíčkem z grilu. Krásné miss zachutnalo natolik, že ujídala kuřecí špíz i z talíře přítele Richarda. Ten jí však velmi rychle omrzel, to když zahlédla dřevěnou sochu lva v životní velikosti. Neváhala a na krále zvířat se pohodlně usadila. "Ten je krásný, takové zvířátko bych chtěla," smála se Doleželová.



Hranáč měl dvakrát na mále

ExVyVolený Martin Hranáč se nejprve s nadšením vrhl na motorový člun. Na rozdíl od ostatní posádky se choval jak utržený ze řetězu, a tak se při návratu k břehu člun lehce zahoupal a Martin měl hodně co dělat, aby nepřepadl přes palubu. K vodě se po chvíli ještě vrátil. S hořící čarodějnicí se rozběhl přímo do Vltavy a stáhl s sebou i Trosečnici a modelku Hanu Mašlíkovou. Ta se však úspěšně bránila, a tak se ocitli ve vodě pouze po kolena.

Michaela Dolinová sháněla bankomat

Herečka a moderátorka Michaela Dolinová přišla na pálení čarodějnic ve Žlutých lázních s oběma dcerkami. Ve spěchu si však nevzala peníze v hotovosti, ale pouze platební kartu. "To snad není možný, vždycky při sobě nějaké peníze nosím, ale teď mám vážně jen tu kartu," řekla zoufale Dolinová, ale platební karta jí u barů na písečné pláži nepomohla. Tam se zkrátka platí na dřevo.