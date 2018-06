Čeká Linda Rybová třetí holku?

Rybová má s manželem, hercem Davidem Prachařem, tříletou dceru Rozárku a téměř dvouletou Josefínu. Do třetice by si samozřejmě oba přáli chlapečka. Ačkoli těhotenství probíhá v naprostém pořádku, herečka například cvičí jógu pro těhotné a normálně pracuje, její půvabná tvář jako by svými lehce měnícími se rysy naznačovala, že na svět se dere další holka.

Tělo se jí naopak zatím příliš nemění, a tak si může dovolit nosit i uniformu pilotky Violy, kterou nově ztvárňuje v seriálu Letiště. Herečce, které se svého času do života připletl David Prachař, se v seriálu televize Prima připlete do cesty Maroš Kramár.

Těhotenství ji v hraní nijak neomezuje, naopak se při něm skvěle baví. "Zvládám to zatím bez problémů. Natáčení Letiště je naprosto úžasné, užívám si to. Je to taky možná tím, že tady mám spoustu kamarádů. Je tady fakt legrace," říká nadšeně Rybová. Jestli roli Violy její těhotenství ovlivní, ovšem neprozradila. "Musíte se nechat překvapit," prohlásila.