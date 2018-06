Čejkové končí smlouva s Primou, ve zprávách už možná nebude

"Jsou to jen spekulace, které se nezakládají na pravdě. Oba zůstávají," uvedla pro Aha! tisková mluvčí Primy Jana Kocová. Deník si však trvá na svém. "Výpověď dostanou oba," opírá se Aha! o vyjádření jistého člověka z vedení televize, který tvrdí, že moderátoři jsou pro televizi příliš drazí.



Pavel Zuna a noví moderátoři zpráv TV Prima

Podle informací iDNES.cz se ale věci mají trochu jinak: na konci července vyprší Čejkové smlouva, kterou s televizí uzavřela na půl roku. Kvůli tomu teď moderátorka vyjednává o nových podmínkách a řešení jsou dvě - buď se s vedením nedohodne a ve zprávách Primy skonči, nebo dohodne a situace se tak nijak nezmění.

Pokud by televize moderátorce smlouvu skutečně neprodloužila, pak by na obrazovce zřejmě skončil i Zuna. Už dřív totiž prohlásil, že se před kameru vrátil jen díky kolegyni Čejkové, se kterou dříve moderoval na Nově. Z Primy by ale neměl důvod odcházet,

je totiž stále šéfem zpravodajství.