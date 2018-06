Čejkové jde o pomstu, tvrdí Vít podezřelý z napadení exmanželky

"Bráníme se. Pan Vít se cítí nevinen, nic nespáchal, nikomu neublížil. Domnívá se, že je to v podstatě taková forma pomsty, kdy tam zřejmě hraje roli uražená pýcha, protože návrh na rozvod podal on," řekla pro iDNES.cz právnička Marie Benešová.

Pokud se prokáže, že si Čejková napadení vymyslela, podle Víta se to může obrátit proti ní. Jeho právnička žádá mezi důkazy připojit spis s druhým manželem moderátorky Alexem Čejkou, který byl rovněž podezřelý z napadení.

Marie Benešová

"Tam mám pocit, že to je jako přes kopírák. Budeme chtít, aby se spis k důkazům připojil," vysvětlila Benešová, která proslula výrokem o justiční mafii, za jejíž součást označila řadu osob včetně nejvyšší státní zástupkyně Renáty Vesecké či exministra Pavla Němce. Za své výroky se však musela omluvit a zaplatit pokutu.

"Ať si pan Vít řeší, co chce. Já vůbec nevím, v jakém stavu ta věc je. Jsem šťastně rozvedená a všechno mají v rukou právníci," řekla pro iDNES.cz Mirka Čejková.

Odmítla také, že by si nechala o svém exmanželovi vypracovat posudek. "Možná existuje nějaký posudek, který je ale vytvořený z veřejně dostupných materiálů. Nebylo to však z mé iniciativy," dodala.

Mirka Čejková přichází k soudu se svou právní zástupkyní Marek Vít u okresního soudu pro Prahu Západ

Podnikatel se od rozvodu s exmanželkou nesetkal. "Nemám o to ani zájem. Nekontaktuji ji, nemám důvod jí ubližovat, jen chci spravedlnost," řekl pro iDNES.cz Vít.

Fotbalový manažer se pracovně zdržuje hlavně v Barceloně, kde se seznámil i s novou přítelkyní, vizážistkou Kateřinou. "Já mám tři měsíce absolutní klid, pokoj, naprostá pohoda. Nikdo mě po ránu neosočuje, hlavně nemění nálady. To je pro mě důležité. Katka je naprosto bezvadná," dodal.

Marek Vít zamířil po rozvodu do kavárny se svou novou přítelkyní Kateřinou.

Čejková tvrdila, že její manželství bylo peklo. A Vít, kterého si vzala ve vězení, ji fyzicky napadl. To ale podnikatel odmítá. Usvědčení z domácího násilí by ho mohlo znovu dostat do vězení, protože je stále v podmínce.