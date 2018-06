Čejková zatím zůstává moderátorkou

Televizi přidělal starosti nečekaný odchod další moderátorky, Nicol Lenertové. Ta z ničeho nic zmizela, údajně ze zdravotních důvodů, a podle své matky odjela na Floridu.

Čejková, která se k odchodu chystala už delší dobu, teď musí narychlo měnit plány. "Když jsem se domlouvala na odchodu, zároveň jsem dostala nabídku na jiný typ pořadu, který by mi vyhovoval. Ale nebudu konkrétnější, o jaký pořad by šlo, protože teď vypadá situace jinak a současnou prioritou je, aby se dál vysílalo," uvedla Čejková. Kdyby teď odešla tak, jak chtěla, v Televizních novinách by zůstala pouze jediná moderátorská dvojice - Lucie Borhyová a Ray Koranteng.

Že Čejková začne příští rok pracovat na novém pořadu, včera potvrdil i mluvčí Novy Petr Kostka. Podle něho bude moderátorka připravovat osobnostní talkshow. Kým televize obě ženy ve zprávách nahradí, ale zatím nikdo neví.

Konečné slovo o nových moderátorských partnerkách pro Pavla Zunu a Karla Voříška bude mít zřejmě ředitel televize Vladimír Železný. Podle dřívějších Zunových prohlášení by měli společně problém řešit už v těchto dnech. "Zatím nemáme sebemenší tušení, koho by mohli vybrat. Ale mluví se tady neoficiálně například o moderátorce sportu Janě Novákové," říká pracovník zpravodajství Novy, který chce zůstat v anonymitě.

"Ale může to být kdokoliv, třeba zatím úplně neznámé ženy. To nejde předpovídat. Kdo o takových věcech rozhoduje, na to jsou tady 'železná pravidla'," popsal situaci ve zpravodajství jeho pracovník.