Čejková: Z nejhoršího jsem venku

Rozvod s Čejkou



Před několika lety se Mirka Čejková provdala za německého golfistu českého původu Alexe Čejku. Měli spolu dvě děti. Svazek se dostal do krize a přišel rozvod. A také jednání o alimentech, které mohly dosáhnout statisíců. Jejich spor dokonce může změnit české rodinné právo.

"Nedalo se o něj opřít. Sám potřeboval oporu, když se mu nedařilo, a ještě kolem sebe sekal. Pro mě byly samozřejmě na prvním místě děti. On byl ale svým způsobem také ještě dítě. Manželství neuspokojovalo ani moje, ani jeho představy a vyvrcholilo jistým konfliktem. Nechci si to už připomínat. Je to minulost. Jsou zkrátka věci, přes které u mě nejede vlak. I manželství má nějaká pravidla. Když se poruší, řeknu ne, takhle to dál nepůjde.

Na světlo jsem to nevytáhla já, ale právník, který za to inkasuje nehorázné peníze. Alex mi sám řekl, že jde o dvě stě padesát tisíc dolarů. Za to je třeba vykazovat nějakou práci a nejjednodušší je vytvořit mediální kampaň postavenou v Čechách velice dobře na závisti a penězích. Na počátku jsem měla pocit, že můžu věci vysvětlovat, ale pak jsem zjistila, že to nemá cenu. Některé noviny totiž píší jednostranně. A není nic těžšího než vyvrátit pomluvy a lži.

Půl roku jsem pomalu nevycházela na ulici, a když, tak v černých brýlích, aby nebylo vidět, že jsem ubrečená. Měla jsem všechno vysvětlovat pánovi, kterého jsem potkala na ulici, nebo prodavačce, která mě obsluhovala v obchodě? Začínala jsem pochybovat o tom, jestli jsem vůbec podle toho, co se píše, normální. Dívala jsem se na sebe do zrcadla a ptala se: Kdo jsem? Co jsem? Jsem fakt magor? Došlo to tak daleko, že jsem vyhledala psychiatra, se kterým jsem si o tom všem povídala, a nějaký čas brala antidepresiva. Děsilo mě, jak se může psychika složit.

Když už toho bylo moc, najednou se to otočilo a mně se začaly dít milé věci. Přišla jsem třeba do krámu, kde mi lidi řekli: My to nečteme. Jiní mě zase ujišťovali o tom, že to, co se píše, neberou vážně. Jedna slečna v restauraci někde v jižních Čechách na mě bezprostředně vypálila: Já vás žeru a vystřihuju si o vás všechny články. Tomu jsem se tedy upřímně podivila - musí to být hrozné počtení. Uvědomila jsem si ale díky těmhle lidem, že svět není takový, jaký jsem si ho vytvořila ve své paranoii a hrůze, která mě psychicky deptala.

Něco podobného jsem za celých patnáct let, co jsem dělala v televizi, nezažila! Vědělo se o mně jen, že mám nějaké děti, že se o ně starám, že má jedno z nich zdravotní problémy. Teď mám pocit, že už o mně bylo napsáno všechno - i jak chodím na záchod, s kým spím, co si myslím o životě na Marsu. Má to jedinou výhodu. Mohla bych teď dělat talkshow, které kdysi chtěl doktor Železný - ptát se hostů na všechno, jít v tématech, a třeba velmi osobních, až na dřeň. Protože o mně už žádné tajemství neexistuje, nemusela bych se bát ptát se jiných.

Jednou kluci vyrostou, budou se třeba dobře učit a budou chtít studovat na Sorbonně. A já bych jim řekla: Smůla. Když jsem to mohla vyřešit, seděla jsem, plakala do polštáře a nic nedělala. Mým cílem ale přesto nejsou peníze. Mimochodem nikde neexistuje jediný důkaz o tom, že bych vyslovila nějakou konkrétní sumu. Těch 150 tisíc na dítě zveřejnil právník mého muže. Soud v první instanci rozhodl velmi blízko téhle částce a pro mě je ironií osudu, že se stala téměř reálnou, i když ji pustila ze zřejmých důvodů do éteru právě druhá strana.

Já mám cíl jiný - chci se chovat férově a mít čisté svědomí. Aby kluci jednou, až najdou třeba v nějakých archivech všechny ty články, pochopili, jak to bylo, i kdyby jim někdo říkal, že jejich máma dělala to a to a dávala do novin různé informace. Vím totiž bezpečně jedno - na děti se nedá vykašlat, za deset let přijít a říct: Hele, chlapci, tady máte každý jedno ferrari, motorku a baráček a budete mě mít rádi. Tohle si asi Alex neuvědomuje. Nikdy jsem proti němu před dětmi neřekla nic špatného a nehodlám to měnit. Stejně si určitě myslí svoje. Jsou to chytří kluci."



Nová láska Marek Vít



Mirka Čejková se po tahanicích s bývalým manželem, jak sama říká, znovu zamilovala. Jejím přítelem je třiatřicetiletý Marek Vít - sportovní podnikatel, který byl souzen za finanční machinace. Po zveřejnění jejich vztahu se na oba začaly hrnout ze všech stran "zaručené" informace: Mirka se dovídala, kdo Marek vlastně je, Marek se zase dovídal, jaká je Mirka a proč s ním je.

"Prý kvůli penězům, kvůli sexu, kvůli tomu, aby mi vozil děti do školky. On se mnou je paradoxně ze stejných důvodů: peníze, sex a aby byl populární a dostal se do novin. Možná byly chvíle, kdy jsme toho měli dost, ale přece za mnou nemůže nikdo přijít a třeba říct, že ten člověk, co mě k němu náhodou posadili v restauraci, je masový vrah, a čekat, že si odsednu. Nejde něco tvrdit, ale nedokázat. Za svoji kariéru novinářky jsem zažila očišťování několika lidí, které společnost odvrhla. Jsou lidi, které zavřou a zase pustí, a já tady nejsem od toho, abych to řešila.

Je mi jedno, co píšou noviny, je mi úplně jedno, co mi říká okolí. Vidím, co vidím. Na druhou stranu, co je komu do toho? Svůj život si vždycky žiju sama za sebe. Proč mě nikdo nevaroval v mém předešlém vztahu? Teď to najednou všichni vědí? Jestli byl v Markově minulosti nějaký problém se zákonem, byl by blázen, kdyby chtěl být populární, že je s 'tou Čejkovou'. Myslím, že nejsem zrovna v situaci, ve které by to nějakému chlapovi bylo příjemné. Obraz, který o mně vytvořila média, je totiž absolutně šílený. Přitom to celé začalo jenom tím, že skončilo moje manželství."



Nové těhotenství



Brzy po seznámení s Markem Vítem přišla Mirka Čejková do jiného stavu. Osud jí nepřál a ona ve třetím měsíci potratila. "Samozřejmě taková věc nepotěší. Je to šok, další zásah do života, protože se na miminko člověk připravuje. Možná za to mohly stresy, taky mi není dvacet. Nevyšlo to, ale to neznamená, že si budu sahat na život. Když si to však někdo přečetl, musel si myslet, že jsem normální hysterka. Dokonce i moji známí se ujišťovali, jestli na tom nejsem tak, jak se psalo.

Mám děti - Peťku, na kterou jsem pyšná, protože jsem ji vypiplala za hranici, kterou nám doktoři stanovili, a musím říct, že i za pomoci mého prvního muže, se kterým máme naštěstí dobré vztahy. Mám dva kluky, které jsem vychovávala vesměs sama a suplovala jim tátu tak úspěšně, že nepocítili, že tady není. Dneska jsou to šikovní a hrozně živí kluci, kteří potřebují čím dál víc času. Musím jim nějakým způsobem organizovat mimoškolní činnost, sledovat, na co má který z nich talent, držet je od sebe, protože jsou to klasičtí bráchové, co se milujou a vzápětí se pobijou.

Moje povinnost je vychovat je. Dělám to s láskou. Miluju je, ale nezabráním tomu, když budou chtít jednou někam odjet zachraňovat velryby nebo se jet podívat na svého tátu. Chci jim dát vzdělání a nabídnout nějaké možnosti, aby jednou měli volbu a mohli si vybírat, co je bude bavit. Nejsem člověk, který za pětileté dítě rozhodne, že z něj udělá vrcholového golfistu. Jen mu nabídnu - tohle je golf, tohle fotbalový míč, nauč se to a rozhodni se.

Jediné, do čeho teď trochu Sašu nutím, je klavír. Kluci jsou hrozně sportovně zaměření a já chtěla, aby se to trochu vyrovnalo něčím jiným. Muzika je úplně jiná sféra mozku. Proto k nám chodí učitel na klavír, a ačkoli se Sašovi nikdy nechce hrát, je prý za klavírem jako vyměněný. Je ostatně pyšný na všechno, co se mu povede. Věř a víra tvá tě uzdraví, říká se. A já věřím, že svoje děti vychovávám dobře. Dovedu si představit, že bych s klukama byla třeba půl roku někde v zahraničí. Třeba už kvůli jazykům. Nevím, kam mě život zavane. Zatím jsem tady a musím tady všechno dořešit. Teprve potom můžu začít normálně žít."



Co bude dál?



Podle svých slov se Čejková nemůže dočkat, až bude definitivní konec rozvodovému řízení a uzavře se další kapitola jejího života. "Dva roky žiju v provizoriu a pořád nevím, kde budu bydlet, až se dům prodá. Zatím se těším z toho, že jsme rodina, že je neděle konečně nedělí, odpoledne odpolednem. A hlavně, že jsem se dokázala oprostit od toho, co si myslí o mém životě ostatní, a přestala to řešit. Jednou ráno jsem po probdělé noci vstala a řekla si dost. Kašlu na to! Přestanu se zavírat. Musím vymyslet, co teď. Je pár lidí, kteří tě nemají rádi, pár těch, kteří tě rádi mají, a pak je masa lidí, kterým jsi úplně jedno. Takhle si to člověk musí podat. Legrační je, že jsem vždycky každému vštěpovala, že všechno, co se mu stane, je k něčemu dobré, a najednou to všichni připomínali mně. Já řvala do polštáře a neposlouchala je.

Teď si myslím, že jsem z nejhoršího venku. Zase jsem schopná vidět ve všem nějaký smysl. Mozek mi přeskočil zpátky. A můžu taky znovu normálně psát. Předtím mi v povídkách nebo sloupcích figurovaly mrtvoly, deprese, pocit totální beznaděje, rozpady. Zdály se mi i příšerné sny. Už je to pryč. Sloupky, kterými jsem přispívala do společenského týdeníku a jsou jako můj deník, teď vyšly jako knížka. Udělalo mi radost, že to někdo chtěl vydat. Jmenuje se Pořád malá holka a tak si taky občas připadám. Nemám žádné spisovatelské ambice, nechci být Shakespeare. Psaní mě prostě těší, a tak píšu. Kromě toho pracuju pro rádio. Po obrazovce netoužím. Musím se dát dohromady, ne se vrhnout za každou cenu na nějaký pořad. Nejsem ještě úplně v pořádku."

MIRKA ČEJKOVÁ

Získala inženýrský titul na Vysoké škole chemicko-technologické. Uváděla hlavní zpravodajskou relaci československé televize. V polovině devadesátých let vystupovala v televizi Premiéra (dnešní Prima), v roce 1998 nastoupila do Novy a uváděla zde Televizní noviny. Na obrazovce Novy se objevuje jen při moderování přímého přenosu pořadu Test národa.. Mirka Čejková má tři děti - z prvního manželství dceru Petru, z druhého dva chlapce - Alexe a Felixe.