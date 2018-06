Čejková vysoudila 270 tisíc měsíčně

„Je to absurdní. Soud se vůbec nezajímal o to, v jakém prostředí budou děti vychovávány, šlo jenom o peníze,“ prohlásil Čejkův advokát Michal Pacovský, který před jednáním předložil soudu žádost svého klienta o svěření dětí do jeho péče.

„Proti rozsudku se odvoláme,“ řekl.

„Můj klient je proti tomu, aby jeho děti vychovával muž, který byl odsouzen k šesti letům nepodmíněně a jenž je v současné době ve výkonu trestu,“ dodal, a narážel tak na minulost Marka Víta, současného partnera Čejkové.

Ten, byť byl předvolán, se ve čtvrtek k soudu nedostavil. Nepřišla ani Čejková.