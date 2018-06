Čejková: Už se nikdy nechci vdát

Odhodlání a energie z usměvavé brunetky jen srší a rozhodně nevypadá jako hromádka neštěstí, která se sesula pod tíhou osudu.



* Máte za sebou asi nejtěžší období v životě. Jste už z nejhoršího venku?

Víte, k rozvodu nedojde ze dne na den a každá ženská pozná, když jde její manželství ke dnu. Jenže pokud jsou v něm děti, bojuje vnitřní boj: ještě to zkusit, ještě to zkusit... Možná, že to pro lidi byl šok, ale pro mě to byla záležitost dlouhodobá. Už mám odbrečeno a teď se věci řeší.



* Není asi lehké vzdát se sedmi let života...

Vzít si někoho na celý život - takhle si to představujete ve dvaceti. Já už mám zkušenost jinou. Může to tak být, ale také se stává, že se někdy po svatbě vaše cesty rozdělí. Víc mě mrzí, že náš rozvod neprobíhá na jisté úrovni, že ten druhý nepřijde a neřekne - chceme být každý sám, ale máme spolu děti a v jejich zájmu je, abychom se dohodli. Místo toho tady probíhá to, čemu někteří říkají válka.



* Jenže vy, když jste se vdávala, říkala jste - oba jsme z rozvrácené rodiny. Dlouho jste snu o šťastném manželství věřila.

Hrozně. Teď se na to ale dívám jinak. Samotný fakt rozvodu nebo rozchodu už mě neděsí, sice to není asi to, o čem lidé sní, ale dokážu to pochopit. Další věc je, že naše představy o rodině se úplně rozdělily, oba jsme se změnili.



* Změnili?

Dnes je těžké říct, jestli byl rozhodující vliv manželova nepříliš šťastného dětství, chvilkové nespokojenosti z práce, nebo peněz. Nedá se říct, co přesně nás rozdělilo. Každopádně jsme se brali s tím, že Saša toužil po rodině a já mu věřila.



* Tak proč to nevyšlo?

Můj psycholog mi tvrdil, že rozhodující pro naše manželství byl vliv Alexovy rozvrácené rodiny v dětství. Podle něj se není čemu divit, prý se nikdy neztotožnil se sociální rolí otce a manžela. A odhadoval, že se to pravděpodobně nezlepší, pokud si nedá odborně pomoci.



* Což on nechtěl.

Ne. Většina mužů tvrdí, že takovou pomoc nepotřebuje.

Alex chtěl rodinu

* Už krátce po vaší svatbě jste manžela popsala jako selfmademana, člověka s býčí vůlí. Nebylo jasné už od začátku, že pro něj bude kariéra mnohem důležitější než rodina?

Rozhodně ne. Byl to právě on, kdo rodinu tolik akcentoval. Já jsem byla opatrná, říkala jsem nespěchejme, existuje tu věkový rozdíl, mám postiženou dceru z prvního manželství. Jenže pak jsem viděla, jak hezky se k ní choval, a mé pochybnosti rozmetal. Pořád říkal - chci rodinu, vždycky jsem chtěl mít rodinu, nikdy jsem neměl rodinu, miluju tě, chci, abys byla máma mých dětí. Až časem přestaly být věci tak ideální, jak se zpočátku zdálo.



* Připadá v úvahu, že byste se ještě někdy dali znovu dohromady?

Pro mě je to rozhodně nezvratné.



* Kdy nastal okamžik, v němž jste to poznala?

Pravděpodobně tehdy, když se začalo lhát. Kolem rozvodu se objevila spousta nepravd. Myslím si, že vztah dvou lidí může skončit normálně. Vůbec nechápu, proč by se z toho měla stát právní bitva, která navíc probíhá z valné části veřejně.



* Váš manžel tedy podle vás lhal, aby získal v rozvodovém řízení nějaké výhody?

Přímo tak bych to netvrdila, spíš mě překvapilo chování jeho právníka. Když jsme s manželem naposledy mluvili, tak řekl, že se se mnou dohadovat nebude, protože se se mnou dohodnout nedá, a že to budeme řešit přes právníky. Ten jeho mu prý řekl, že to bude v pohodě a že jako legitimní zbraně použije psychického nátlaku a finančního vykrvácení. Prý je to strategie jeho právníka. Prý při rozvodu každá ženská vyměkne.



* V jakém stadiu váš rozvod tedy je?

K rozvodu zatím nedošlo. Dostala jsem předvolání k soudu o úpravě poměrů nezletilých dětí, bez toho manželství nemůže být rozvedeno. Pak se ukázalo, že ještě ani není podán návrh na rozvod. Ale mám za to, že je to jen otázka času, a míč je na jejich straně.

Nechtěla jsem jen sedět doma

* Byly to peníze, co ho změnilo?

Myslím, že ano. A taky to byli jeho pseudokamarádi a lidé kolem něj. Změnil se do té míry, že s člověkem, kterého jsem si vzala, nemá dnes nic společného. Ale on by vám asi řekl to samé. Oba jsme se prostě během těch sedmi let změnili.



* Když jste odešla kvůli manželovi z televize a přestěhovala se za ním, chtěla jste své manželství zachránit?

O záchranu ani nešlo. Jen jsem mu nechtěla bránit v práci a snažila se vidět vlastní šanci zažít něco nového. Řekla jsem si - pojedu za ním, poznám, jak se tam žije, a pro kluky to bude jen dobře. Nechtěla jsem však sedět jen zavřená doma. To bych radši dělala dobrovolnou ošetřovatelku v nemocnici - a on to věděl.



* Měla jste pocit, že manžel by byl nejraději, kdybyste byla jen ženou v domácnosti?

Myslím, že ano. Golfový svět takhle funguje: děti špičkových hráčů mají chůvu i učitele, manželka se stará jen o to, aby měla správnou frizuru na hřiště. Tiše přihlíží, a když její manžel vyhraje, přicupitá za ním, aby ho políbila.



* To se vám muselo jako samostatné ženě zajídat. Samostatné ženě...

Právě samostatnost byla tím, co na mně ze začátku tolik obdivoval. A najednou mu začala vadit. Najednou jsem se měla přizpůsobit prostředí. Já jsem se snažila, chtěla jsem najít stacionář nebo chůvu pro postiženou dceru, aby ji řečový handicap v cizí zemi nediskvalifikoval. Říkala jsem si, že všechno se dá vyřešit, ale pak to začalo haprovat na něčem jiném.



* Na čem?

Začalo to výhrou Trophy Lancome před dvěma lety na podzim, první velkou cenou, kterou získal. Už tehdy jsme prožívali kritické období, ale jemu se stýskalo a chtěl, abych přijela. Cenu mi pak věnoval přímo na hřišti. „Tady jsme se spolu zasnoubili,“ řekl a Francouzi byli paf. Za pár týdnů začal soutěžit o kvalifikaci na americký turnaj. Podařilo se, skončil jako druhý a splnil se mu sen. Já dala výpověď a následovala jsem ho, jenže on už potom jen trénoval. Rodina byla problém. Jeho caddy (nosič holí, pozn. redakce) mi jednou řekl - nediv se, ty přijedeš, děti po něm skáčou, nemůže se soustředit. Došlo ke konfliktu, manžel odletěl a my jsme tam zůstali sami.



* Jak jste se dozvěděla, že má váš muž novou přítelkyni?

Tahle osoba mi nepřijde vůbec důležitá. S Alexem jsme se naposledy viděli v březnu a svou přítelkyni představil německému tisku v září. Po půl roce odloučení se to dalo očekávat. Když jsem se to dozvěděla, jen jsem mu zavolala a zeptala se ho - hele, přivezli mi noviny z Německa, je to pravda? Odpověděl tehdy, že to tak trošku pravda je, na což jsem mu odvětila, že „tak trošku“ je zvláštní termín, a vzala jsem to jako definitivní konec.



* Takže tohle pro vás byla ta úplná tečka za vaším manželstvím?

To ne, jenže on se mnou nikdy příliš nekomunikoval. Když měl problém, mlčel třeba celé dny. Takže tenhle jeho čin jsem si přeložila jako: rodina mě už nebaví.



* Kdy jste sundala snubní prsten?

Když mě začal pálit. To bylo asi loni v březnu.



* Mluvili jsme o mužově přítelkyni, vy sama někoho máte?

I kdybych měla, tak do toho nikomu nic není. Po návratu z Ameriky to navíc ani nešlo. Když jsem viděla chlapa, tak jsem se začala okamžitě klepat hrůzou. Jakýkoli vztah pro mě tehdy byl strašákem.



* Co po tom všem k němu cítíte?

Je mi ho líto. Protože si myslím, že se pustil do hry, na kterou doplatí.



* Tím asi nemáte na mysli golf...

Myslím tím jeho život. Představte si, že někdo přijde a řekne - jsem hrozně smutný a toužím po dětech, a potom se o ně vůbec nestará. Teď mu to třeba nedochází, ale on se připravil o jejich nejhezčí roky. Má dva kluky, na které by mohl být pyšný, mohl by se dívat, jak rostou, jak jsou mu čím dál podobnější, jak dělají ten samý sport... Já jsem bohatší než Alex, protože v penězích bohatství není.

Mé slzy už neuvidíte

* Bylo od začátku jasné, že děti zůstanou s vámi?

Jeho návrh to byl od začátku. Zároveň je jeho právník chce na dlouhé měsíce půjčovat otci - a to si moc nedokážu představit.



* Měli jsme za to, že jste se už na všem dohodli...

Tak to není. Soud byl jen odročen. Jestli bude do té doby uzavřena dohoda, v níž bude určena výše alimentů a upravena péče o děti, půjde se k rozvodu. Pokud nebude, bude se konat soud o výživné.



* Takže vás zase uvidíme, jak si stíráte slzy z tváří při odchodu od soudu?

Moje slzy už neuvidíte. Plakala jsem proto, že jsem přišla do soudní síně, manžel tam nebyl a mě se cizí lidé ptali, kolik vydělávám, kolik mám kont, kolik peněz na nich, kolik aut, jak žiju, co jsem utratila, co snědla... Byla jsem v šoku, protože jsem měla pocit, že já přece nejsem na lavici obžalovaných. Teď už brečet nebudu.



* Pořád požadujete výživné sto padesát tisíc?

Ano. To nejsou peníze pro mě, ale pro naše děti. Až to budou peníze pro mě, tak ať si lidi říkají - co po něm chce? Ale životní úroveň dětí by utrpět neměla. Tak to říká i zákon.



* Jak to všechno snášejí děti, když vidí mámu na titulních stránkách?

Ony to nevidí, všechno před nimi uklízíme. Jsou zvyklé, že se objevuju v novinách nebo v televizi.



* Vědí vůbec, že se rozvádíte?

Nevědí. Asi by to ani nechápaly. Vždyť jsou jednomu tři a druhému pět let. Navíc jsou zvyklé tátu nevídat. Takže já se pořád držím té verze, že táta je v Americe a hraje golf.



* Chystáte se jim to vysvětlit? Prý jste jim o svém rozchodu napsala dopis.

Napsala jsem ho hlavně sobě, abych si utřídila myšlenky. Když jsem na tom byla úplně nejhůř. Nedala bych jim ho dřív než v osmnácti.



* Co se v něm píše?

No, co asi může být v dopise, když jste úplně v pytli a brečíte do papíru, píšete, co se vlastně stalo, a sama tomu nerozumíte. Jak jim to jednou třeba vysvětlíte? Doufám, že než k tomu dojde, city se vybouří a Alex si uvědomí, že je třeba se nějak dohodnout. Dovedu si představit, že děti to prostě budou brát tak, že my žijeme tady, táta v Americe a občas za ním budeme jezdit. Na tom se ale musíme dohodnout. Do té doby nebudu plakat, nebudu dělat scény a říkat jim - tatínek s námi nechce být. To jim ostatně ani nikdy říct nemůžu, protože by z toho vinily sebe, stejně jako jsem to dělala já, když mi byly čtyři a táta od nás odešel.



Budu pořád Čejková



* Dovedete si představit, že byste se znovu vdala?

Nedovedu, prostě nedovedu. Neumím si představit, kdo by přišel za ženskou, která má nálepku „ta z tý televize“ nebo „ta od toho golfisty“, má tři děti, postiženou holku, a řekl by - bejby, miluju tě a chci s tebou žít. Zaprvé jsem na to asi už moc nedůvěřivá a zadruhé potřebuju věnovat svůj čas dětem. Dovedu si představit, že nějakého partnera budu mít, ale rodinný model to nebude.



* Co teď budete dělat - asi se soustředíte na práci, ne?

Ne. V první řadě vyřeším ten rozvod. Říkám mu velký úklid. Potom přijde práce a děti.



* Kvůli obživě asi pracovat ani nemusíte, ne?

Nežijte v iluzi, peníze teď nemám. Jde o to, jak dopadnou soudy. Samozřejmě neumřu hlady, ale bez práce si život představit neumím.



* Necháte si své příjmení?

Nechám, jmenují se tak kluci a nakonec ten golfista - není on to ten od té Čejkové? (smích)



Nejdřív golf, potom rodina

Manželství profesionálního golfisty Alexe Čejky (34) a bývalé televizní moderátorky Mirky Čejkové (41) trvalo sedm let. V současnosti končí jako letošní nejsledovanější český rozvod. Hlavními důvody jsou manželova kariéra, odloučení a jeho nevěra s golfistkou Debbie Munozovou.

Při posledním soudním stání bylo jednání odročeno s tím, že se oba manželé budou snažit dohodnout na výživném a přesných podmínkách péče o děti. Pokud se nedohodnou, soud bude pokračovat. Mirka Čejková požaduje po svém muži alimenty ve výši 150 000 korun měsíčně na každé dítě, z nichž chce dětem platit školné („Školy přece vybral manžel, nevím, proč by z nich děti měly teď odcházet,“ říká Mirka Čejková), část jim spořit a zachovat stejnou životní úroveň jakou měly, když žili všichni společně.

Alex Čejka žije v současné době v Americe, kde se živí golfem, Mirka Čejková bydlí v Horoměřicích u Prahy s jejich dvěma dětmi (jmenují se Alex a Felix a jsou jim pět a svou dcerou Petrou z prvního manželství. V současné době řeší záležitosti spojené s rozvodem a pracuje pro Novu na takzvaných „eventech“. Tedy pořadech, které se vysílají při zvláštní příležitosti. Jedním z nich bude například Světová premiéra. S Alexem Čejkou jsou stále manželé, i když spolu už po měsíce nežijí.

MIRKA ČEJKOVÁ

Narodila se 7. dubna 1962. Přestože původně vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou, záhy se uchytila v médiích. V roce 1989 zvítězila v konkurzu tehdejší Československé televize. Pracovala jako reportérka domácího zpravodajství, parlamentní zpravodajka, později se stala moderátorkou hlavních zpráv. V polovině devadesátých let měla v TV Prima vlastní talk-show. V roce 1996 se provdala za golfistu Alexe Čejku a přijala nabídku moderovat hlavní zpravodajskou relaci v TV Nova. V roce 2003 zaměstnání zanechala a odjela za manželem do Spojených států. Loni v květnu moderovala soutěž IQ, nyní se připravuje na další spolupráci s televizí Nova, přispívá do časopisů a spolupracuje s Radiem Impuls. Z prvního manželství má patnáctiletou zdravotně handicapovanou dceru Petru, z druhého dva syny - téměř šestiletého syna Alexandra a tříletého Felixe. Její druhé manželství nyní stojí před rozvodem.