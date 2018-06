Čejková se vrací, a tak prolomila mlčení

DÁLE ČTĚTE

Prima svěřila Čejkové bulvární reportáže

Na sklonku roku 2002 se moderátorka rozhodla, že se bude víc věnovat rodině. Byla tehdy nejpopulárnější moderátorkou televize Nova, několikrát zvítězila v anketě Týtý. Přesto v nejlepším zpravodajský tým opustila.

"Neuvažovala jsem o tom, že bych se na obrazovku ještě vrátila. Zejména Televizní noviny už mě nelákaly, i když nabídku z Novy jsem ještě za Líby Šmuclerové dostala. Tu práci jsem dělala dlouho a bylo to už pořád dokola a časově velmi náročné. Takovou nesvobodu už jsem odmítla," řekla moderátorka.

Čejkové mezitím přišla nabídka i z České televize. Ani tu nepřijala. "Chtěli, abych moderovala nějaký magazín, ale pro mě je důležité také do jakého jdu prostředí a s jakými lidmi. Tím spíš, že návrat na obrazovku opravdu nebyl mým cílem."

Mirka tvrdí, že má své plány. "Určitě se uživím," říká. Jak konkrétně, o tom ale mluvit nechce. "Něco píšu, ale mám plány i v jiných oblastech, než je showbyznys."

Svěřovat už se nebudu

V televizi se naposledy objevila před dvěma lety, když uváděla Test národa. Od té doby si ji média vychutnávala výhradně na bulvární půdě. Rozvedla se se svým druhým manželem, golfistou Alexejem Čejkou, vysoudila vysoké výživné na jejich dvě děti Alexe a Felixe (jak ale tvrdí, nikdy od něj peníze neviděla). Z prvního manželství vychovává ještě dceru Petru, která je od narození postižená.

Vloni před Vánocemi se Čejková potřetí provdala. Tentokrát za Marka Víta, který byl odsouzen za podvody. Svatba se konala ve vězení a bulvární noviny si ji opět "vychutnaly". "Už nemám vůbec potřebu se komukoliv a s čímkoliv svěřovat. Stejně si noviny napíší co chtějí," tvrdí zklamaně.

O prázdninách chci volno



Magazín Extra poběží na Primě od 17. dubna šestkrát týdně, Mirka se bude střídat s dalším moderátorem. Kdo bude jejím kolegou, to Čejková zatím netuší. Neví to ještě ani dramaturgové pořadu.

"Měla jsem jedinou podmínku, a to, aby natáčení časově nenarušilo život mých dětí. Vím, kdy mají prázdniny a ty dny chci mít volno. Naštěstí se nevysílá naživo a Prima mou podmínku akceptovala," řekla moderátorka. Nabídku prý přijala také proto, že magazín tohoto typu, který vysílá německá televize RTL, si v zahraničí velmi oblíbila.

Bulvární deník Aha! spekuloval v úterý o jejím honoráři ve výši 150 tisíc korun za měsíc. "Je to úplná blbost, není to pravda, je to značně nadnesené. Takhle neplatí snad žádná televize," řekla Čejková iDNES.